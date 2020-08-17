【國安立法】林鄭月娥：主動退回劍橋大學沃爾森學院名譽院士名銜

《經濟通通訊社１７日專訊》行政長官林鄭月娥於社交媒體表示，主動退回劍橋大學沃爾森

學院名譽院士的名銜，批評學院的指控是「莫須有」。

沃爾森學院發表聲明指，林鄭月娥以辭任名譽院士來回應對她承諾保障香港人權及言論自由

的關注。學院原定下月初考慮她的名譽院士名銜，但將不會這樣做。（ｂｎ）

