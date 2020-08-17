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17/08/2020 12:22

吉利汽車中期純利按年跌４３％，不派中期息

　　《經濟通通訊社１７日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，截至今年６月底止，中期純利
２３億元（人民幣．下同），按年跌４３％，每股盈利２４﹒７３分，不派中期息。
　　期內，收益３６８﹒２億元，按年跌２３％；毛利６３億元，按年跌２５﹒６％；銷量５３
萬部，按年減少１９％。（ｓｋ）

　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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