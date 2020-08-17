吉利汽車中期純利按年跌４３％，不派中期息

《經濟通通訊社１７日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，截至今年６月底止，中期純利

２３億元（人民幣．下同），按年跌４３％，每股盈利２４﹒７３分，不派中期息。

期內，收益３６８﹒２億元，按年跌２３％；毛利６３億元，按年跌２５﹒６％；銷量５３

萬部，按年減少１９％。（ｓｋ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

