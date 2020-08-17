《經濟通通訊社１７日專訊》曠世控股（０１９２５）發盈警，預期截至今年６月底止，中
期純利將按年減少７０％，而收入亦將按年減少２６％。
集團表示，預期上半年純利及收入下跌，主要由於全球爆發新型冠狀病毒疫情，暫時影響多
個國家客戶對集團產品的需求，包括但不限於中國及法國、英國、荷蘭及德國等歐州國家。部分
客戶於今年第一季要求暫延產品付運。疫情於第二季仍然嚴峻，導致若干經濟活動暫停，從而致
使客戶要求進一步延遲產品付運，若干採購訂單因此被取消。（ｓｋ）
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17/08/2020 18:06
【企業盈警】曠世控股料中期純利按年跌７０％，收入減少２６％
《經濟通通訊社１７日專訊》曠世控股（０１９２５）發盈警，預期截至今年６月底止，中
期純利將按年減少７０％，而收入亦將按年減少２６％。
集團表示，預期上半年純利及收入下跌，主要由於全球爆發新型冠狀病毒疫情，暫時影響多
個國家客戶對集團產品的需求，包括但不限於中國及法國、英國、荷蘭及德國等歐州國家。部分
客戶於今年第一季要求暫延產品付運。疫情於第二季仍然嚴峻，導致若干經濟活動暫停，從而致
使客戶要求進一步延遲產品付運，若干採購訂單因此被取消。（ｓｋ）
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