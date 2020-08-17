【企業盈警】新福港料中期將盈轉虧蝕約３０００萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》新福港（０１４４７）發盈警，預期截至今年６月底止，中期

將盈轉虧，錄得將３０００萬元的綜合淨虧損；而去年同期的綜合純利為１３００萬元。

集團表示，預期盈轉虧，主要由於若干具有較高毛利率的項目於上一年度已完成，導致期內

該等項目對收益及溢利的貢獻減少；及由於新型冠狀病毒疫情的爆發減緩了現有項目的進度，導

致收入減少，項目費用成本和分包成本增加以及總體毛利率下降。（ｓｋ）

