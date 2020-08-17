【企業盈警】雷士國際（０２２２２）料中期純利按年減少約８５％

《經濟通通訊社１７日專訊》雷士國際（０２２２２）公布，集團截至今年６月３０日止六
個月母公司擁有人應佔利潤預計將較去年同期減少約８５％。
盈利減少主要由於集團於去年出售雷士照明中國業務大部分股權，而該出售部分的業績不再
計入集團於今年的合併財務報表；因受疫情影響，今年上半年集團在部分國際市場的銷售和盈利
情況不及預期。（ｂｎ）
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