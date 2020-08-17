《小傳日記》Ａ場跳得高，魚缸亦風騷；藍戰士洗牌，小米笑開懷！

《小傳日記》美股上個星期五（１４日）個別發展，原本話１５號舉行嘅中美會談延期，孖

屐要睇定啲先。香江魚缸今朝（１７日）輕輕高開２９點報２５２１２點，焦點當然在於三隻就

嚟無得做藍戰士嘅股份，神華（０１０８８）升少少，信置（０００８３）同旺旺

（００１５１）一度碌低逾３巴仙，大市試過倒跌１９點。之後受人行加碼放水消息刺激，Ａ場

造好，內險、內銀佬跑出，恆指最多調頭升４０５點見２５５８８點，收市報２５３４７點，升

１６４點，升幅逾半個巴仙，主板成交１２８７﹒５７億元增多約兩成半。國指報１０３８５點

，升１１９點，升幅逾１巴仙。

今次換馬，恆指成分股維持５０隻，但恆指公司有意對成分股組成做全面檢討，包括股份數

目、權重、行業同地域分布等等，意味成分股數目可能會增加，到時藍戰士權重會被攤薄。重磅

藍戰士今日表現唔算標青，股王ＱＱ（００７００）無咗２蚊，報５０４﹒５銀；大象

（００００５）跌２格，報３４﹒６銀；中移動（００９４１）唔見１格，報５８﹒６銀；生發

發（００３８８）抽高逾２巴仙，報３７６﹒６銀；建行（００９３９）跳起１巴仙，報

５﹒８６銀；ＡＩＡ（０１２９９）踼高３格，報７５﹒２５銀。

人行加碼放水，中期借貸便利（ＭＬＦ）增量，Ａ場連續第二日反彈，上證綜指收報

３４３８點，升７８點，升幅逾２巴仙；深證成指報１３７４２點，升２５３點，升幅近２巴仙

，總成交再破萬億水平，錄１０９８１﹒４３億人仔，多出近三成。



＊國壽領跑勁內險佬喜慶，央媽又放水內銀發力追＊



Ａ場上升， 內險佬今日普遍走高，藍戰士方面有國壽（０２６２８）跑出，全日飛高逾５

巴仙，報２０﹒１５銀。而新華保險（０１３３６）表現都幾叻，彈逾７巴仙，報３５﹒９５銀

；事關新華保險公布今年頭７個月累計原保險保費收入有成過千億銀人仔，按年增長三成。其他

內險佬方面，中太保（０２６０１）炒高逾３巴仙，報２５﹒４銀；平保（０２３１８）飛近３

巴仙，報８５﹒４５銀；財險（０２３２８）跳近２巴仙，報６﹒５銀。

央媽宣布今日喺公開市場開展期限一年嘅７０００億銀人仔中期借貸便利，利率維持喺

２﹒９５厘，考慮埋今日到期嘅４０００億銀人仔ＭＬＦ同１００億銀人仔逆回購，單日淨投放

成３４００億人仔，搞到內銀佬今日好高興，招行（０３９６８）炒高近５巴仙，報４１﹒３銀

；工行（０１３９８）彈起逾１巴仙，報４﹒７５銀；建行（００９３９）抽高１巴仙，報

５﹒８６銀；中行（０３９８８）起飛逾１巴仙，報２﹒６５銀；農行（０１２８８）彈起逾１

巴仙，報２﹒８銀；中信行（００９９８）炒高逾１巴仙，報３﹒４７銀。



＊銷售目標削吉利股價弱，新ｉＰｈｏｎｅ報到手機佬叫好＊



神州工信部話，今年下半年會著力擴大有效需求，穩定呠呠車等傳統大宗消費，今日車佬個

別發展，東風（００４８９）升２格，報５﹒６２銀；北汽（０１９５８）滑近１巴仙，報

３﹒９銀。廣汽（０２２３８）無咗近２巴仙，報７﹒３７銀。吉利（００１７５）中期純利插

咗四成三，集團話第二季復甦速度差過預期，而家嘅不利因素會持續至今年剩低嘅時間，要

Ｃｕｔ銷售目標６巴仙，收跪逾６巴仙，報１５﹒６４銀，係今日表現最差藍戰士。華晨汽車集

團旗下多隻債券繼續暴跌，有報道話佢會透過賣華晨神州（０１１１４）股權嚟還債，華晨神州

升２格，報７﹒７２銀。

啲人驚禁微信會影響ｉＰｈｏｎｅ神州銷情，侵侵就話Ｗｈａｔｅｖｅｒ，真係夠晒豁達。

而蘋果爆料網站引述消息人士話，ｉＰｈｏｎｅ １２會喺１０月中登場，蘋果零件商表現唔錯

，瑞聲（０２０１８）跳起半巴仙，報５６﹒８銀；高偉電子（０１４１５）踼高１格，報

３﹒１９銀；比亞迪電子（００２８５）鏟高逾７巴仙，報３２﹒４５銀；聯想（００９９２）

抽高逾４巴仙，報４﹒８８銀。丘鈦科技（０１４７８）中期純利飆逾八成半，炒高逾１３巴仙

，報１１﹒５８銀；舜宇（０２３８２）升１﹒９３％，報１４８﹒２元。



＊染藍有驚喜新貴追唔停，舊經濟吸金磚頭等解禁＊



上星期五就公布咗「染藍」清單，阿里（０９９８８）、小米（０１８１０）同藥明

（０２２６９）入選，新貴們今日就個別發展，其中小米同藥明成染藍驚喜，獲資金追捧，前者

就起哄近６巴仙，報１６﹒２銀；後者抽高近５巴仙，報１６９銀。但同樣入選嘅阿里今日就有

獲利盤潛低近２巴仙，報２４２﹒８銀。落選嘅信置走低近４巴仙，報９﹒１９銀；旺旺滑逾３

巴仙，報５﹒６９銀；神華起哄逾１巴仙，報１３﹒０２銀。而作為染藍大熱嘅美團

（０３６９０）願望落空，今日就潛近１巴仙，報２１８﹒２銀，真係陰公豬！

雖然晚市禁堂食時間無得放寬，但隨新經濟魚毛升幅慢慢放緩，部份舊經濟佬開始有資金流

入，恆隆（００１０１）炒高逾３巴仙，報２１﹒０５銀；新世界（０００１７）走高１巴仙，

報４０﹒６銀；領展（００８２３）跳高逾１巴仙，報６３﹒３５銀；恆地（０００１２）彈上

１巴仙，報３０﹒４銀。九置（０１９９７）跣低近１巴仙，報３１﹒８銀；新地

（０００１６）跪低近１巴仙，報９８﹒５５銀；長實（０１１１３）滑近１巴仙，報４２﹒６

銀。請請！



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