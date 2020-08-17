【大國博弈】英國貿易大臣牽頭反對ＴｉｋＴｏｋ將總部遷至倫敦

《經濟通通訊社１７日專訊》據英國《衛報》引述消息報道指，英國國際貿易大臣卓慧思牽
頭黨內對華鷹派，反對英國政府批准抖音國際版ＴｉｋＴｏｋ將總部由美國遷至倫敦，並指責
ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動在新疆問題上與中國當局合作。
另外據悉ＴｉｋＴｏｋ的決定獲英國初級商務及貿易部長格雷姆斯通支持，但卓慧思認為自
己在外商投資上應有更大權力，或構成今次反對的原因。（ａｌ）
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