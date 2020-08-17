《豐碩成果－盧穗欣》亞洲債市回復平穩

《豐碩成果》美國聯儲局７月份會議決定維持利率不變，結果符合市場預期。於今年較早時

，聯儲局除了將利率降至接近零息，並以大規模債券購買計劃注入流動性，減低疫情對經濟及金

融市場的影響。這一輪央行的資產負債表擴張規模和速度遠遠超過了過往的量化寬鬆計劃，並首

次於市場買入公司債券，令投資級別和高收益債券市場獲得了巨額的資金流入。

隨著充裕流動性的出現，我們看到股票和債券市場在上個季度強勁反彈。部分人現在可能擔

心，最近聯儲局的資產負債表收縮可能會導致資產價格再次暴跌。上月中旬，聯儲局持有的債券

和其他資產跌至７萬億美元以下，主要原因是未償回購餘額從６１２億美元降至零。這是１０個

月以來銀行首次未向聯儲局尋求這一重要的短期資金來源。我們相信，央行資產負債表的收縮只

是暫時性，究其原因可能在於技術方面。根據美國銀行最近進行的一項研究，到今年年底，聯儲

局的資產負債表將繼續擴大至９萬億美元，相當於美國ＧＤＰ的４０％，如果經濟持續停擺，該

金額甚至會更高。



＊貨幣政策續利好債市＊



自今年３月底聯儲局開始購買債券以來，亞洲高收益債券已經觸底。我們認為，只要各國央

行繼續採取支持貨幣政策，包括亞洲高收益債券在內的資產價格將繼續保持不變。

在３月份的大規模拋售中，亞洲債券是受創資產之一，由於投資者擔心疫情對經濟的影響轉

而規避風險，並爭相投資美元和貨幣市場工具等較為安全的資產。全球基金經理被逼拋售一切可

能的資產以應對贖回，亞洲高收益債券亦未能倖免。



＊亞洲高收益債券孳息率有壓縮空間＊



多得全球央行努力不懈向資本市場注入流動性，債券價格和信貸息差在今年第二季度開始正

常化。中國大部分ＢＢ和Ｂ級別房地產債券的價格已經回復至疫情爆發前的水平，至於印度和印

尼的債券仍然落後。

與拉丁美洲、美國、歐洲、中東和非洲的高收益債券相比，亞洲高收益債券繼續是我們最偏

好的資產類別。雖然債券價格已回低位回升，令孳息率有所收窄，但市場平均孳息率仍然高於

８％，回報具有一定吸引力。鑒於美國國債收益率目前已接近於零，而債券供應量仍在可控水平

，我們認為債券孳息率仍有進一步壓縮的空間。《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》

