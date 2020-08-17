Ａ股造好帶動港股升１６４點收２５３４７，創逾三周收市新高

《經濟通通訊社１７日專訊》美國經濟數據好壞參半，投資者繼續觀望華府經濟刺激方案談

判進展，美股三大指數上周五個別發展，不過內地股市做好。帶動港股再升，創超過三星期高位

。恆指今早高開２９點，開市後曾倒跌１９點，之後在Ａ股走高帶動下回勇，午後曾飆４０５點

，見２５５８８點，創７月２２後新高。不過，２人限聚令及晚市禁堂食等措施延長一周，加上

騰訊（００７００）尾市再轉跌，港股升幅逐步收窄，最終收報２５３４７，上升１６４點或上

升０﹒６５％，主板成交１２６４﹒９９億元大增２４﹒６％。國企指數報１０３８５，上升

１１９點或上升１﹒１６％。恆生科技指數升３６點或０﹒５２％，收報７０７５點。

人行放水刺激Ａ股造好，上證綜指收報３４３８，升７８﹒７０點或上升２﹒３４％，；深

證成指收報１３７４２，上升２５３點或上升１﹒８８％。兩市全日成交重返萬億元關，達到

１１５３９億元，較上周五（１４日）成交暴增３５﹒８％。

藍籌股方面，匯控（００００５）軟０﹒２９％，報３４﹒６元；港交所（００３８８）升

２﹒２３％，報３７６﹒６元；騰訊跌０﹒３９％，報５０４﹒５元；友邦（０１２９９）升

０﹒２％，報７５﹒２５元；中移動（００９４１）軟０﹒０９％，報５８﹒６元；建行

（００９３９）升１﹒０３％，報５﹒８６元。



＊指數換馬股異動，阿里或被封殺軟近２％＊



恆指公司上周五收市後公布指數調整結果，將於９月７日生效，相關股票今日異動。美國總

統特朗普表明，考慮進一步禁制更多中國科技企業，更不否認劍指阿里巴巴（０９９８８），藍

籌新貴阿里股價受壓，收跌１﹒６２％，報２４２﹒８元；小米（０１８１０）飆升５﹒６１％

，報１６﹒２元；藥明生物（０２２６９）漲４﹒７１％，報１６９元。本為染藍大熱的美團

（０３６９０）大熱倒灶、僅獲納入國指成份股，曾挫半成，收市軟０﹒７３％，報２１８﹒２

元。

遭剔出藍籌的信置（０００８３）、中國旺旺（００１５１）及中國神華（０１０８８）分

別跌３﹒７７％、跌３﹒２３％和升１﹒２４％，分別報９﹒１９元、５﹒６９元及１３﹒０２

元。遭剔出國指的國藥（０１０９９）升１﹒９２％，報１９﹒１４元；比亞迪（０１２１１）

跌１﹒７７％，報７２﹒１５元。

人民銀行將進行５００億元人民幣７天期逆回購，並超額續做７０００億元人民幣ＭＬＦ，

中資金融股發力，內險領漲大市，國壽（０２６２８）飆５﹒１７％，報２０﹒１５元；平保

（０２３１８）升２﹒８３％，報８５﹒４５元；新華保險（０１３３６）飆７﹒３１％，報

３５﹒９５元；太平（００９６６）升５﹒２４％，報１４﹒８６元；人保（０１３３９）升

３﹒０４％，報２﹒７１元。

Ａ股兩連升，滬指重返３４００關，帶挈內地券商股造好，招商證券（０６０９９）獲納入

恆生綜合指數，將晉身「港股通」，飆１３﹒１９％，報１０﹒６４元；中信建投

（０６０６６）飆６﹒９８％，報１２﹒２６元；光大證券（０６１７８）飆７﹒２２％，報

８﹒６１元；國泰君安（０２６１１）升３﹒２４％，報１３﹒４元；中國銀河（０６８８１）

升４﹒６％，報５元；中金（０３９０８）升５﹒０３％，報１９﹒２元。



＊中國稀土曾炒高一成三，內地出口稀土大跌＊



中國稀土出口大跌近七成，市場估計或推高稀土價格，中國稀土（００７６９）獲炒上，最

高見過０﹒５３元，收市仍急升６﹒３８％，報０﹒５元。環球時報稱，中方有可能限制向美國

軍工企業供應稀土。資源股有追捧，鞍鋼（００３４７）升２﹒１７％，報２﹒３５元；江西銅

業（００３５８）升１﹒８７％，報９﹒２８元；洛陽鉬業（０３９９３）上升２﹒５６％，報

３﹒２元。

工業和信息化部副部長辛國斌表示，國內５Ｇ發展呈現加速態勢，基站建設進度超過預期。

另外，深圳市市長陳如桂宣布，深圳成為中國首個５Ｇ獨立組網全覆蓋的城市，率先進入５Ｇ時

代。中興（００７６３）升４﹒０２％，報２３﹒３元；京信通信（０２３４２）上升

３﹒８１％，報３﹒５４元；長飛光纖光纜（０６８６９）上升１﹒９９％，報１４﹒３４元；

中鐵塔（００７８８）上升１﹒３８％，報１﹒４７元。

波羅的海乾散貨指數連升１３個交易日，推動航運股走高。中遠海控（０１９１９）曾飆近

８％，收升１﹒０４％，報３﹒９元；；旗下中遠海運港口（０１１９９）五連升揚３﹒０７％

，報４﹒３６元；中遠海能（０１１３８）也升０﹒２７％，報３﹒７１元；太平洋航運

（０２３４３）升１２﹒８４％，報１﹒２３元。（ｃａ）

