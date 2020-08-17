《每周華語－黃溢華》「不可能」的世界、「不可能」的紛亂



《每周華語》南北極大片冰棚，真的會消失嗎？以目前全球氣溫不斷上升停不下來，南北極

消失已是「可能」的事情。看似「不可能」的世界，全球水位上升幾公尺已見更大機會。此時地

球村對更大的生存挑戰。人類自身的紛亂亦見再出現，可見「不可能」也是「可能」出現。



Ｗｉｌｈｅｌｍ Ｆｕｒｔｗａｎｇｌｅｒ（１８８６－１９５４）乃著名的德國指揮家。

音樂無國界，真的不會有「地緣政局」的限制乎？納粹德國認為日耳曼民族乃最優秀的民族，因

而貝多芬不只是人類的樂聖，也是納粹德國年代的唯一音樂代表。指揮家╱柏林交響樂團自然成

為當權者的必然表演者。Ｗｉｌｈｅｌｍ Ｆｕｒｔｗａｎｇｌｅｒ本可以遠走美國，但他仍留

守柏林交響樂團至二戰之後，於１９４２年為希特拉生日指揮表演，「不可能」也須「可能」；

巧妙地無與領袖握手，這一照片今天仍是「不合作」的經典。「不可能」也可以是「可能」，宇

宙之大，「不可能」的物理事情多的是。因而在地球村，目下各大冰川真的加速溶化，南北極加

快「消失」，都是百年前認為「不可能」的氣候。



荷蘭著名藝術家Ｍ﹒Ｃ﹒Ｅｓｃｈｅｒ（１８９８－１９７３），他的板畫作品甚多是「不

可能」的「幻象」。有趣的是，「不可能」也可以「可能」地存在。不少產品用了他的作品概念

，把產品更為有趣。例如一個入錢幣的錢箱，把錢幣放於一「斗」型入口：看似「不可能」，但

魔幻地錢幣落入了錢箱底部。



創意無限，由音樂家以至藝術家甚而消費產品，可以有無限的空間。事實上，貝多芬及Ｍ﹒

Ｃ﹒Ｅｓｃｈｅｒ為後人提供很多思考參考，亦成為生意的泉源。創意？自由思考極為重要。元

朝不准漢人「用」文字：那麼自然有元曲。話說《西遊記》的起源，與元曲「唱」故事有關。日

本人把Ｍ﹒Ｃ﹒Ｅｓｃｈｅｒ的創意產品昇華。日本有他的博物館也，而「不可能」的錢箱，正

是日製產品。



今時今日，北極熊可能失去家園！長江「無」魚，真是使人擔心。北極之「大」，但未來可

能於夏天不見北極有冰塊了。多年前加拿大央行發行最後「二」元紙幣系列，也以北極熊為主題

之一。「不可能」？北極不見了！「可能」的。而北極消失，卻又成為各大國爭奪資源╱地緣的

大好機會。美加俄歐，甚而不連接北極的中日及其他國家也須參一分兒。可惜救北極熊卻不見全

人類出全力。北極消失，改變了航道，巨大的輪船可更直接去大西洋等海域。而西伯利亞及阿拉

斯加的經濟前景將會更好了。



世界自身已不安定，氣候日見不正常。近月中國面對巨大水災，不少地區又迎來了新的高溫

：「不可能」的事情可能更多，亦直接間接地左右各地區╱各國的地緣關係。



貝多芬也好，愛恩斯坦也好，很多科學家，藝術家的作品╱發現都是「不可能」卻是「可能

ｅｖｅｎｔ），可做的事情十分之有限。人的能力有限制，因而面對全球疫情，亦只好接受，且

病毒「停」不了！不肯定的事情太多，但亦要正面地面對為要。



「合久必分，分久必合」乃常見的事情。國與國之間「分」、「合」不足為奇，但不必「動

刀動槍」為要。理性地解決紛爭為佳，若不理性地行事，大家都會是輸家，且更多「漁人」得利

。各大戰役，都見「不理性」本質的戰事、人命傷亡以外，人家成為得益者！事情今天解決不了

，可留待將來解決。今天太陽由「東方」「升起」！五千年之後？一萬年之後？又有誰可肯定由

「東方」升起？又或「太陽」仍存在嗎？



筆者以為，全球疫情以外，人類面對更大的挑戰是南北極、冰川正在真實地消失之中！全球

水位上升幾公尺乃「可能」，已是「極不可能」中的「可能」。各國的大城市面對水災，又面對

糧食不足的巨大危機。不計疫情，相信南北極、冰川及極高溫都是我們面對的直接危難。不錯，

全球經濟重要，地緣「話事」更重要。惟若人類消失了，所有事情都不再有意義！對嗎？！



核「裂變」、核「聚變」乃自然現象，人類掌握了不少相關科技，或許核「聚變」也將被全

面運用，因而有極為安全及清潔的能源。面對全球疫情，全球氣候失衡，「不可能」的世界：可

以向好，也可以向差的方向發展。兩、三年前，美十年期債息「２﹒５╱３厘」水平，今天十年

期美息在「０﹒７厘」水平！目下全球未見通縮現象，亦未有通脹升溫的傾向。但世局太多變化

，「任印」有極限、也有成本：通縮出現，機會存在，而「負」息出現已不足為奇。

《資深市場人士 黃溢華》



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