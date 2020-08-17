《地產人眼－黃漢成》現今市況與沙士時期差天共地

《地產人眼》工商舖市況略見好轉，７月份工商舖整體註冊宗數為３４８宗，按月上升

１１﹒９％，成交量連續四個月上升，亦創自去年８月份以來新高，雖然市道回暖，然而整體成

交宗數仍處於低位水平，加上新冠疫情反反覆覆，累計確診個案已超過４３００宗，政府延長新

一輪的限聚令，零售及飲食業墮進更艱難的寒冬，經濟提振乏力，而工商舖市道要完全復甦，更

是長路漫漫。



不少人拿沙士時期與現在比較，於工商舖市場而言，同樣是疫潮襲港，２００３年２月香港

爆發沙士疫情，期間雖然百業蕭條，唯工商舖市場仍錄得不少成交，究其原因，大抵是當時港人

對沙士這種新病毒認識不多，恐慌情緒瀰漫整個市場，不少業主不惜大幅劈價拋售手上之物業，

因為價錢實在吸引，刺激市場的購買欲，不少投資者都大膽入市「執平貨」，沙士過後，工商舖

市場極速反彈，尤其同年第四季，工商舖成交更是量價大升。



反觀是次新冠疫情，在港爆發已逾半年，因有了上次沙士的經驗，市場未見太大的恐慌情緒

，加上近年金管局不斷收緊物業按揭成數，工商舖業主持貨能力比以前更強，他們出售物業時，

一般議價幅度有限，故未能即時刺激買家的購買欲，而隨著新冠疫情持續，中美國力亦越演越烈

，香港經濟每況愈下，工商舖物業租金跌跌不休，當業主稍稍讓步願意再減價時，此時買家卻要

求更低的價錢，若業主不肯果斷地大幅劈價從而促成交易，到頭來叫價只會越來越低，甚至最終

乏人問津，此亦是近半年工商舖成交量處於極低位的原因，與沙士疫下市況相比，可說是差天共

地。《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》



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