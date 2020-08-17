《鍾之日記》央媽送暖，國壽暖心

《鍾之日記》８月１７日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：漲。



中美關係沒有緩和跡象，美國總統特朗普簽署行政令，要求字節跳動在９０天內出售美國資

產，並稱考慮進一步禁制更多中國科技企業，可能涉及阿里巴巴（０９９８８），與此同時，原

定上周末舉行的第一階段貿易協議執行進度會談沒有進行，並無限期推遲。

香江魚缸在Ａ股大幅造好下，創超過三星期高位。恆指今早高開２９點，午後曾飆４０５點

，見２５５８８點，創７月２２後新高。不過，２人限聚令及晚市禁堂食等措施延長一周，加上

騰訊（００７００）尾市再轉跌，港股升幅逐步收窄，最終收報２５３４７，上升１６４點或上

升０﹒６５％，主板成交１２６４﹒９９億元大增２４﹒６％。



＊Ａ場成交重上萬億元＊



人行超量續作ＭＬＦ緩解貨幣政策收緊擔憂，保險、券商、銀行三大金融板塊集體爆發，尤

其是保險股平均漲幅接近７％，拉動滬綜指全日升幅達到２﹒３４％，創四周來最大升幅，站上

３４００點，報３４３８﹒８點，接近上月創下的逾兩年新高３４５８﹒７９點；創業板註冊制

首批公司下周一（２４日）上市，創業板指收升１％。

加碼放水效應下，兩市全日成交重返萬億元關，達到１１５３９億人民幣，較上周五

（１４日）成交暴增３５﹒８％，外資通過陸股通淨流入５７﹒１３億元人民幣。



＊加碼ＭＬＦ超預期，金融股飛天＊



人民銀行今日對本月兩筆ＭＬＦ（中期借貸便利）到期一次性續做，１年期７０００億元

（人民幣．下同）ＭＬＦ操作，中標利率連續４個月維持在２﹒９５％。本月共有５５００億元

兩筆ＭＬＦ到期，即人行今日增量續做１５００億。

人行同時進行５００億元７天期逆回購，為連續第七日開展逆回購。單計本日，公開市場有

１００億元逆回購及４０００億元ＭＬＦ到期，全口徑計，淨投放３４００億元。

７月信貸數據略低於預期的情況下，分析普遍認為，未來貨幣政策將較６月、７月略為寬鬆

。中信證券指，ＭＬＦ超額規模卻高於市場預期，一是由於市場流動性需求較大，超儲率位於低

位，二是加強貨幣政策與財政政策的配合，提供流動性支持８月新增的國債及地方債。

人行加碼對沖ＭＬＦ，釋除市場對貨幣政策偏緊的疑慮，Ａ股今日價量齊升，帶動魚缸一眾

中資金融股急彈。

銀保監主席郭樹清刊文稱，要引導理財、信託、保險等為資本市場增加長期穩定資金；加快

養老保險第二和第三支柱建設。內險股全線向陽，國壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）Ａ

股二連漲停板，報４７﹒１１元，刷新自２００８年１月以來的１２年半新高；國壽Ｈ股今日亦

收漲５﹒２％；而新華保險（０１３３６）更大漲７﹒３％。

中證監就《證券公司租用第三方網絡平台開展證券業務活動管理規定（試行）》公開徵求意

見；此外，深交所創業板註冊制首批公司下周一上市。多重利好刺激下，中資券商大升，招商證

券（０６０９９）飆升１３﹒２％，光大證券（０６１７８）急漲７﹒２％，中信建投

（０６０６６）大升７％，中金（０３９０８）亦進帳５％。



＊阿里聽見制裁腳軟，港交所未受傳聞拖累＊



繼字節跳動旗下ＴｉｋＴｏｋ及騰訊的微信海外版ＷｅＣｈａｔ被點名制裁後，美國總統特

朗普周日（１６日）表示，正審視其他中國科網企業，並考慮作出禁制，正考慮不同選項，目標

包括阿里巴巴，但沒有進一步解釋。

阿里巴巴或成為美國最新的制裁目標，外界分析最有可能被制裁的是淘寶及支付寶業務，阿

里全日跌１﹒６％；騰訊控股則跌０﹒４％。

ＷｅＣｈａｔ是海外華人和內地親友聯絡的最主要方式，甚至是海外華人圈的內部通訊工具

，若被美國封殺，新蘋果手機以後則無法使用微信，意味著美國「果粉」以後要和微信訣別。

內地社交媒體微博上有一項調查顯示，在１２０萬名參與調查的用戶中，約９５％人都表示

，如果ｉＰｈｏｎｅ不支持微信，他們將換用安卓智能手機，這項調查引發了內媒甚至是海外媒

體的關注，盡管無法保證投票人是否蘋果用戶。

上周五有傳美國第二輪對港制裁很快會來臨，將針對有關中共官員在港後代，甚至是港交所

（００３８８），但消息未有任何可靠消息佐證，未對港交所造成影響，股價全日升２﹒２％。

另外，恆指公司上周五傍晚公布季檢結果，本為「染藍」大熱的美團點評（０３６９０）未

獲納入恆指成分股，只獲納入國企指數成分股。美團今早股價明顯受壓，惟其後買盤湧現半日倒

升，全日收市仍跌０﹒７％。而準藍籌小米（０１８１０）全日漲５﹒６％。



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