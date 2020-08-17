【中概焦點】特斯拉認定拼多多團購構成訂單轉賣，支持消費者維權

《經濟通通訊社１７日專訊》拼多多與特斯拉，本是兩間業務性質完全不同的公司，卻因為

一場營銷活動而共同陷入一場迷局。拼多多平台宜買車購車旗艦店此前推出特斯拉

Ｍｏｄｅｌ ３ ２０１９款的萬人團購秒殺活動，共有５輛黑色特斯拉參與此次秒殺。然而，

８月１４日當湖北武漢一位秒殺成功的準車主打算向特斯拉提車時，卻被無情拒絕，特斯拉方面

表示已取消了相關訂單。不過，亦有媒體報道，一位來自上海的秒殺準車主，已經成功提車並為

車輛購置了保險。

特斯拉方面最新回應，公司在與客戶的服務過程中發現客戶在官網的購車訂單並非本人操作

，而是拼多多平台用客戶的個人信息代為下訂。客戶本人也向特斯拉明確告知了尾款是由拼多多

支付，客戶已將全款支付給了拼多多。特斯拉認為，此行為已經構成訂單轉賣，客戶實質上並未

與特斯拉產生直接合同關係。特斯拉支持消費者維護自身合法權益，並願意為客戶的合理維權提

供必要支持。



＊特斯拉憂定價體系受衝擊，惟仍可能涉違約行為＊



其實此事最基本的邏輯，無非是特斯拉認為被別人利用做了營銷，並且有可能影響自己的價

格體系，所以堅決不接受。對於特斯拉來說，從誕生時起，便採用直營模式，自主運營所有門店

、服務中心和交付中心。體驗店也扮演著特斯拉營銷渠道的角色。按照特斯拉的聲明，消費者只

能在特斯拉官網進行下單。特斯拉擔心的是，如果車主在拼多多平台購買更便宜的話，那麼會對

在官網下單的老客戶或新客戶造成心理落差，甚至對特斯拉的定價體系與完全不依賴任何電商平

台的營銷渠道，造成衝擊。

然而，市場也有不同聲音。中國消費者協會專家委員會專家、北京市法學會電子商務法治研

究會會長邱寶昌接受《證券日報》採訪時表示，宜買車和消費者之間的關係不是特斯拉車輛的買

賣關系，雙方是委托支付的關係，宜買車受消費者委托，代為支付了汽車價款。消費者在特斯拉

官網下單，是與特斯拉簽訂的電子合同，現在單方面拒絕交付或取消訂單，是違約行為。特斯拉

不應該歧視消費者、對車主區別對待。（ｗｌ）

