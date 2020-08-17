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即市新聞

17/08/2020 16:42

【聚焦人幣】人幣即期收升８１點創近５個半月高，曾漲破６﹒９３

　　《經濟通通訊社１７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早隨中間價表現高開
９５點子報６﹒９４０３，盤中更一度漲１４７點破６﹒９３，惟上方有阻力，最終收報
６﹒９４１７升８１點，創自３月９日以來近５個半月新高。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３６２，較上個交易日升４３點子，連
升第四個交易日，且創３月９日以來逾五個月新高，上個交易日報６﹒９４０５。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）變動不大，現升５點子，報６﹒９３７５。

＊中美貿易對話推遲但協議無恙，人幣在７﹒０附近有支撐＊

　　招商銀行首席外匯分析師李劉陽在報告中指出，萬眾矚目的中美貿易談判牽頭人對話在上周
六（１５日）意外未能成行，從種種跡象看，會期推遲似乎並不完全意味著貿易協議出了問題，
因為雙方的工作層級仍然在為會晤的舉行進行努力，貿易協議應該仍然安全有效。從中方加快農
產品和能源採購的行動看，中美貿易協議應該仍然完好無恙。只是在美國對中國科技企業施壓方
面，雙方還需要一定的時間繼續溝通。
　　雖然美方對華施壓可能會在大選前繼續升溫，但在貿易協議無恙的大前提下，７﹒０附近的
支撐可能會依然有效。中美未會晤的消息或許對匯率造成一定的負面影響，而美元如果進一步反
彈也會加劇匯率回調的幅度。但在貿易協議依然安全的大環境下，人民幣匯率的回調幅度可能受
到限制。從技術上看，人民幣目前仍處於升值通道中，預計本週人民幣交易區間６﹒９－
７﹒０。（ｊｔ）

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