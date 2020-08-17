【人行操作】消息稱今進行５００億逆回購，今有４千億ＭＬＦ到期

《經濟通通訊社１７日專訊》市場消息指，人行今日將進行５００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作。
公開市場今日有１００億元逆回購以及４０００億中期借貸便利（ＭＬＦ）到期。人行上周
五（１４日）預告，今日會對本月到期的兩筆合共５５００億元的ＭＬＦ作一次性續做，具體操
作金額將根據市場需求等情況確定。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
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