【人行操作】消息稱今進行５００億逆回購，今有４千億ＭＬＦ到期

《經濟通通訊社１７日專訊》市場消息指，人行今日將進行５００億元（人民幣．下同）７

天期逆回購操作。

公開市場今日有１００億元逆回購以及４０００億中期借貸便利（ＭＬＦ）到期。人行上周

五（１４日）預告，今日會對本月到期的兩筆合共５５００億元的ＭＬＦ作一次性續做，具體操

作金額將根據市場需求等情況確定。

人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）

