【人行操作】人行７千億ＭＬＦ增量續做，５００億逆回購利率持平

《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，對本月兩筆ＭＬＦ到期的一次性續做，充分滿

足了金融機構需求，開展１年期７０００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ）操作中

標利率持平，為２﹒９５％。８月共有５５００億元兩筆ＭＬＦ到期，即人行此次增量續做

１５００億元。

同時，今日進行的５００億元７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。單計本日，公開市

場有１００億元逆回購及４０００億元ＭＬＦ到期，全口徑計，即今日淨投放３４００億元。（

ａｃ）

