【光盤運動】遼寧省餐飲協會倡議「Ｎ－２」點餐，網民抨形式主義

《經濟通通訊社１７日專訊》國家主席習近平近日要求制止餐飲浪費，各地官方民間掀起浩

浩蕩蕩的光盤運動。繼武漢、信陽等地的餐飲協會推出「Ｎ－１」點餐模式後，遼寧省餐飲烹飪

行業協會聯合遼寧省飯店餐飲協會，近日向全省餐飲行業企業發出倡議書，倡議提出，針對大型

聚會，餐廳可實行「Ｎ－２」點餐模式，即１０位進餐客人只能點８人份量的菜，不足時適當增

加菜品，確保顧客吃好的同時從源頭杜絕浪費。協會又建議，餐廳提供「半份半價」「小份適價

」經營方式，及加強打包服務。據報遼寧省商務廳已向全省商務系統轉發了這份倡議書。

有內地網民對有關倡議感到憂慮，擔心在形式主義的風氣下，各地將展開節約糧食的競賽，

甚至矯枉過正，以後其他地方為奪媒體眼球，恐推出「Ｎ－３」甚至「Ｎ－４」模式；不過也有

內地網民認為這和不同菜系特色有關，東北菜份大量足，「Ｎ－２」也能吃飽，但同樣模式則不

適用於廣東人的飲茶文化。

不過，甘肅省烹飪協會、省飯店協會、省隴菜協會日前聯合發布的倡議書則相對溫和許多，

僅倡議餐飲企業引導食客適量點餐、剩餘打包，以及倡議提供「半份半價」服務。

另外，湖南長沙一間餐廳推出了「量體重點餐」奇招，食客入店前可先量體重，然後根據店

家推薦的「食物熱量配比菜單」點餐，此招既製造噱頭，又響應了政府號召，不過則被網民批評

「管太多」，是政治投機行為。（ｅｙ）

