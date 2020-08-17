【人行操作】光大保德信：超儲處歷史低位，貨幣政策中長期難收緊

《經濟通通訊社１７日專訊》人行今日對本月兩筆ＭＬＦ到期的一次性續做，開展１年期７

０００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ）操作中標利率持平，為２﹒９５％。８月

共有５５００億元兩筆ＭＬＦ到期，即人行此次增量續做１５００億元。

光大保德信基金首席宏觀債券分析師鄒強表示，８月ＭＬＦ加量續做，價格未變，基本符合

預期。他認為，利率已經回到中性的位置，其中存單利率接近ＭＬＦ利率，也就是利率基本調整

到位。隨著貨幣回到中性，人行對財政發債的態度更加友好。人行自己在貨幣政策執行報告中也

表達了支持財政發債的態度。財政獲得資金匹配，意味著資金面將更加平穩。



＊通脹、槓桿、匯率均較可控＊



與此同時，機構拿ＭＬＦ的訴求也在增加。一方面利率已經回來，ＭＬＦ成為有價值的負債

。另一方面，今年貸款多，消耗超儲，加之查結構性存款，加劇了銀行缺現金、缺負債的局面，

經測算，目前超儲可能在１－１﹒５％之間的歷史低位。確實需要補充超儲。

中長期來看，鄒強認為，人行會在相當長的時間保持中性的狀態，但貨幣政策將難以收緊。

原因在於疫情影響了自然失業水平，如果要保持失業穩定，就需要就業超出自然就業，需要貨幣

持續保持中性偏鬆的狀態，而不是超過潛在增速就收緊。另外風險層面，現在通脹、槓桿、匯率

等等也比較可控，所以貨幣保持目前狀態的時間窗口會比較長。（ｗｌ）

