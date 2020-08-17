【人行操作】東方金誠：穩貨幣階段開啟，下半年仍可能降息、降準

《經濟通通訊社１７日專訊》東方金誠首席宏觀分析師王青、高級分析師馮琳表示，８月

ＭＬＦ增量續做，意味著５月下旬以來的市場流動性收緊過程告一段落，「穩貨幣」階段全面開

啟。進入８月，１０年期國債收益率、同業存單利率進一步上升的空間已較為有限，接下來將進

入一段平台期，主要圍繞ＭＬＦ操作利率上下波動。這也意味著資金面整體將從前期的「緊貨幣

」階段進入「穩貨幣」階段。

考慮到未來經濟運行環境還有較大的不確定性和不穩定性，為推動經濟增速逐步向潛在增長

水平（６﹒０％左右）靠攏，夯實穩就業基礎，下半年貨幣政策將保持高度靈活性，轉向全面收

緊的可能性很小。若下半年外部環境對國內經濟復蘇產生較大擾動，作為儲備政策的一部分，未

來也不能完全排除降息、降準的可能，時間點落在三季度末或四季度初。

該機構又稱，８月ＭＬＦ操作利率不變，本月ＬＰＲ（貸款市場報價利率）報價也有可能隨

之保持不動，但企業一般貸款利率下行趨勢不會改變。最後，即使下半年政策利率未做下調，在

今年金融系統向實體經濟讓利１﹒５萬億元人民幣、其中利率下行讓利幅度要達到９３００億元

人民幣的目標下，銀行對企業的一般貸款利率、特別是對小微企業的普惠貸款利率也將保持較快

下行勢頭。（ｗｌ）

