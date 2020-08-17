  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/08/2020 15:55

【光盤運動】社科院報告：中國２０２５年或現１﹒３億噸糧食缺口

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家主席習近平近日下達重要指示，要求採取立法監管，堅決
制止餐飲浪費行為，同時加強宣傳教育以節約為榮的理念。新冠疫情疊加入夏以來的洪澇災害，
市場憂最高指示下，隱藏中國即將爆發糧食危機的可能性。中國社會科學院農村發展研究所周一
發布中國農村發展報告，似乎印證了這種猜測。報告指出，到十四五（２０２１－２０２５年）
期末，中國有可能出現１﹒３億噸左右的糧食缺口，其中谷物（三大主糧）缺口約為２５００萬
噸。
　　報告預計，到２０２５年，中國城鎮化率將達到６５﹒５％，保守估計新增農村轉移人口在
８０００萬人以上；農業就業人員比重將下降到２０％左右；鄉村６０歲以上人口比例將達到
２５﹒３％，約為１﹒２４億人。
　　報告並指出，十四五時期中國農村發展的總體思路是：以確保國家糧食安全為前提，以深化
體制改革和加快科技創新為動力，以農業農村高質量發展為主線，以促進農村產業轉型升級、提
升農村公共服務質量、推動農民持續增收致富、全面提升綜合治理能力為重點，加快推進美麗鄉
村、智慧鄉村和善治鄉村建設，為２０３５年基本實現農業農村現代化奠定堅實基礎。（ｗｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事17/08/2020
《神州經脈》人行加碼放水MLF利率不變　滬綜指挑戰逾兩年高位
中國故事17/08/2020
【電競火爆】TS戰隊奪王者榮耀世冠盃　電競產業進入黃金時代
財經熱話17/08/2020
【大熱倒灶】季檢出爐美團爆冷僅入國指　惟半日倒升１％預炒業績
興證快訊17/08/2020
本港樓市
FOCUS17/08/2020
【FOCUS】貿協檢視臨門推遲　侵侵仍待最佳時機
開市Good Morning17/08/2020
《開市Good Morning》溫傑：美團200元下分三注吸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金