【光盤運動】社科院報告：中國２０２５年或現１﹒３億噸糧食缺口

《經濟通通訊社１７日專訊》國家主席習近平近日下達重要指示，要求採取立法監管，堅決

制止餐飲浪費行為，同時加強宣傳教育以節約為榮的理念。新冠疫情疊加入夏以來的洪澇災害，

市場憂最高指示下，隱藏中國即將爆發糧食危機的可能性。中國社會科學院農村發展研究所周一

發布中國農村發展報告，似乎印證了這種猜測。報告指出，到十四五（２０２１－２０２５年）

期末，中國有可能出現１﹒３億噸左右的糧食缺口，其中谷物（三大主糧）缺口約為２５００萬

噸。

報告預計，到２０２５年，中國城鎮化率將達到６５﹒５％，保守估計新增農村轉移人口在

８０００萬人以上；農業就業人員比重將下降到２０％左右；鄉村６０歲以上人口比例將達到

２５﹒３％，約為１﹒２４億人。

報告並指出，十四五時期中國農村發展的總體思路是：以確保國家糧食安全為前提，以深化

體制改革和加快科技創新為動力，以農業農村高質量發展為主線，以促進農村產業轉型升級、提

升農村公共服務質量、推動農民持續增收致富、全面提升綜合治理能力為重點，加快推進美麗鄉

村、智慧鄉村和善治鄉村建設，為２０３５年基本實現農業農村現代化奠定堅實基礎。（ｗｌ）

