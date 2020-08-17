【ＦＯＣＵＳ】貿協檢視臨門推遲，侵侵仍待最佳時機

【ＦＯＣＵＳ】中美貿易代表原定周六（１５日）舉行的第一階段貿易協議進度檢視，突告

無限期推遲；幾乎同時，侵侵最新簽署行政命令，將月初給予ＴｉｋＴｏｋ出售美國業務的４５

日交易限期延長至９０日。

貿協得以暫時避過尷尬的「肥佬」檢視結果，固然與中國在過去數個工作日十分「識做」地

加大採購量有關，但保守派智庫傳統基金會就指，褒獎中國的採購進展就如同在即將倒塌的大宅

前粉飾大門。想深一層，侵侵就貿協及科企「發難」引而不發，最大可能或是仍在等待政治上最

有利的時點，例如當國會最終通過新一輪抗疫刺激方案之後。



＊美迎史上最大豐收季，中國「識做」增採購＊



市場屏息以待的鶴叔與萊特希澤的周末視像會議，臨門突告無疾而終，不單第一階段貿協首

６個月執行進度檢視無期，連早前盛傳的ＴｉｋＴｏｋ及微信議題亦溝通無門。

一方面，中國對美採購上半年遠滯後預定目標，如農產品實際採購不及目標四分一，進度「

肥佬」已寫在牆上；另一方面，中國近期大手買買買，僅過去８個工作日即採購逾１８０萬噸美

豆，此外中國國有石油公司據報本月至下月底前將運送至少２０００萬桶美國原油。

時值花旗國今秋將迎來史上數一數二的玉米、大豆豐收季，中國的「識做」舉動無疑有助侵

侵取悅農業州、能源州票倉；他周六即誇口稱，「中國仍在大量採購，這樣做是為了保我高興（

ｋｅｅｐ ｍｅ ｈａｐｐｙ）。」不過，保守派智庫傳統基金會旗下貿易暨經濟中心主任Ｔｅ

ｒｒｙ Ｍｉｌｌｅｒ就指，褒獎中國的採購進展就如同在即將倒塌的大宅前用油漆粉飾大門，

暗示第一階段貿協遲早作廢。



＊辯論前隨時增籌碼，呵護美股還需刺激方案＊



較早時稱首階段貿協已變得「微不足道」的侵侵，未借進度檢視發難；月初（３日）信誓旦

旦勒令ＴｉｋＴｏｋ須在９月１５日前「ｓｅｌｌ ｏｒ ｂａｎ」的他，周六「轉軚」簽署行

政命令延長４５日交易限期至９０日，相當於令字節跳動有更大彈性與微軟等美國買家洽談；而

對華向極盡強硬，卻就貿協及科企「發難」引而不發，何解？

最大可能或是仍在等待政治上最有利的時點。何謂最有利的時點？考量之一是借「反華牌」

打擊拜登，製造籌碼須具即時震撼性，而可能的出牌日或是９月２９日首場總統候選人辯論前。

考量之二則是要避免對華交惡再升級震散華爾街，而最好的對沖莫過於新一輪萬億級抗疫刺激方

案通過。

現時驢象兩黨就刺激方案規模僵持不下，但眾議院議長佩洛西突放風稱或可提早復會討論方

案，市場普遍預期，為避免花旗國經濟返魂乏術，新方案最遲仍將在９月達成一致。鑑於此，中

美關係螺旋式下滑似暫見喘息，惟需小心並非轉機，鳴笛不斷的高壓煲何時爆煲？或

在９月見分曉。

