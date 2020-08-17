《融天納地－溫天納》環球博弈與政策轉移

《融天納地》港股目前在兩萬五上落，投資者持續關注中美關係全方位博弈、潛在大國與軍

事關係亦牽動投資者情緒。面對環球挑戰，內循環的發展更是重要。在現代社會，人口問題不再

是經濟負擔，反而成為經濟社會活力的源泉。人口為國家創新創業展的基礎，人口遷移更帶來的

居住需求，為房地產發展的根基。內地的論點指出，房地產發展長線看人口、中線看土地、短線

看金融，不少內地觀點在近年均指出國家政策應盡快全面放開生育以應對老齡化少子化挑戰。



細看內地人口統計數據，近年的廣東浙江人口再度集聚，同步人口亦有回流中西部。從城市

層面看，近年向粵浙集聚的人口主要集中在大都市圈，而回流中西部的人口同樣也是主要向大城

市集聚，不容否認，國家已經進入都市圈城市群的新時代。



在目前環球經濟依然處於震盪的時刻，特別是在疫情領域仍未緩和，全球範圍內日新增病例

數呈現高位震盪，持續上升的趨勢尚未結束。分區域看，日本、美國每日新增數看似出現明顯回

落，但局部地區卻又呈現反彈。歐洲區疫情仍反復，尚未見緩和，印度疫情案例則持續創新高，

巴西則震盪回落。



在環球經濟數據領域，挑戰甚大，但美國７月非農就業數據勝預期，而且歐元區ＺＥＷ經濟

景氣指數（德國曼海姆的歐洲經濟研究中心編制）亦持續明顯回升。不過，需要警惕的是，在疫

情遠遠尚未結束的情況下，人流及各類型交通運輸限制依舊存在的情況下，再加上持續性的美國

財政刺激，或在未來觸發潛在風險。故此，目前環球經濟向好的基礎並不穩。若然疫情發展及其

引發的經濟逆轉問題惡化，全球經濟產生將面臨一定的不確定性。發達經濟區域因受疫情反復影

響，需求減弱對外需的衝擊已呈現，舉例如韓國８月份前十日出口同比增長速度回落至

負２３﹒６％，而且中國出口集裝箱運價指數自７月下旬開始，亦連續兩周回落。



就內地外謀環境而言，出口增長速度繼續上升，防疫物資為主要動力所在，但是出口增長速

度難以持續提升，而進口增長速度在穩內需政策的扶持下有望逐步改善。在此大環境下，淨出口

對內地ＧＤＰ的拉動作用將受限。在政策方面，在７３０政治局會議後，人行貨幣政策執行報告

以及易剛和郭樹清的訪談都對下一階段貨幣信貸政策進行了更為詳細的解讀，政策核心為「寬貨

幣告一段落，寬信用仍在路上」，面對內地疫情防控以及經濟恢復的良好趨勢，政策調控正慢慢

從「穩增長」的核心，轉移到兼顧「穩增長」和「防風險」。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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