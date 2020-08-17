《匯市一周－徐惠芳》觀望央行會議記錄及年會，外幣續走強

《匯市一周》展望周一（１７日），數據關注：日本６月工業生產年率及月率終值、美國８

月ＮＡＨＢ房價指數。本周市場重點關注美聯儲、澳洲聯儲和歐洲央行三大央行的會議記錄，會

否對後市有指引。８月２１至８月２３日將召開Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ（傑克遜霍爾）全球

央行會議，此外，英國和歐盟舉行新一輪脫歐正式會談，所有消息均左右大市。



美國７月零售銷售增幅低於預期，受新冠肺炎確診病例不斷上升、失業救濟金額度減少影響

，未來幾個月數據可能進一步放緩。此外，民主黨要求對陷入困境的各州提供約１萬億美元的援

助，但白宮反對，若雙方未能妥協，幾乎不可能就聯邦新的冠病毒紓困計劃達成協議。



歐元區第二季度季調後就業人數季率錄得－２﹒８％，創１９９５年有記錄以來新低。歐元

區第二季度ＧＤＰ年率修正值錄得－１５％，與初值一致，再次確認歐元區經濟錄得了有記錄以

來最嚴重的季度收縮，受到封鎖措施和疫情爆發的影響。



歐盟央行自推出歐盟救疫基金以外，普遍歐盟內部分歧和爭議結束，歐盟各國積極為抗疫和

經濟復甦作出努力。近月歐盟新冠疫情有改善，新增感染人數下降，有助積極重啟經濟帶來好處

。就７月歐元區和德國經濟數字所見，制造業採購經理指數達到５０以上擴張水平。增長數字連

續錄得三個月增長，代表歐元區經濟回復至疫症發生前的水平。



歐元區經濟可否繼續向前，而且更勝從前，確實有待未來的經濟數據表現作評估。因為歐洲

是成熟的經濟體，過去經濟增長速度較緩慢，不及美國和亞洲國家般增長強勁。歐元兌美元現時

在１﹒１８５０附近上落，下方支持１﹒１７５０、１﹒１６８０。市場焦點是環球復甦進程，

歐元兌美元能否守住１﹒１８００是關鍵，初步阻力位在１﹒１８５０至１﹒１８６５。



英國跟歐盟脫歐有可能增加未來英國經濟的下行風險，但英國和歐盟談判正朝著英國經濟和

貿易取得最大利益，相信英國跟歐盟之間的貿易亦不會吃虧。只要雙方為貿易協議取得平衡，英

國未來經濟在正式脫歐後仍可以有更大空間增長。所以相信在全球疫情有所改善，英國經濟復甦

也會較歐元區經濟強勁，英鎊可受惠上升。



英國脫歐談判首席代表巴尼耶（Ｍｉｃｈｅｌ Ｂａｒｎｉｅｒ）表示，英國與歐盟的脫歐

協議可以在９月達成，關於英國在法律、法院和漁業水域方面的主權問題，英國不會接受任何妥

協。市場情緒保持樂觀，英鎊將繼續受到支持，過去兩周，英鎊一直是Ｇ１０貨幣中表現最好，

除非投資者整體風險情緒出現惡化，否則英鎊在短期延續升勢。



英鎊兌美元一度跌至一周新低１﹒３００５，英國第二季度ＧＤＰ年率初值錄得

－２１﹒７％，季率初值錄得－２０﹒４％，均創有記錄以來的最低水平。英國財政大臣蘇納克

表示，必須為英國脫歐可能發生的一切造好準備，延長脫歐過渡期不是正確做法，脫歐談判取得

良好進展，在幾個重大問題上存在分歧，延長休假計劃是不可持續的。英鎊兌美元現時在

１﹒３０９５水平上落，趨勢整固，１﹒２９２０的２０天均線為重要支持，收市在１０天線

１﹒３１００以上才向好。《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》



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