《金石為開－黃威》短線多空拉鋸，黃金仍需調整

《金石為開》美國政府上周進行了創紀錄的國債拍賣，總規模達到１１２０億美元，美債收

益率全線上升，且收益率曲線變得陡峭化。加上近期美國公布的經濟數據均好於市場預期，美元

指數一度由低位反彈，跌勢有所緩和。黃金在上周二（１１日）重挫，技術面遭到破壞。雖然隨

後收復部分失地，全周金價累計仍跌４﹒４５％。



上周市場並無太多重要數據，雖然關於環球政治局勢的消息不少，但沒有對資產價格產生明

顯影響。美國國債收益率的突然走高成為觸發金價猛烈回調的關鍵。美國政府上周進行了創紀錄

的國債拍賣，總規模達到１１２０億（美元．下同），其中３年期、１０年期及３０年期國債發

行規模分別達到４８０億、３８０億及２６０億元。不僅整體息率水平出現回升，由於３０年期

國債需求不佳，長期債息反彈幅度更加明顯，導致收益率曲線陡峭化。



實際上，近期美國公布的經濟數據大多也沒有市場預想的那麼悲觀。早前的７月非農報告好

於預期，已經令黃金空頭蠢蠢欲動。美債息率的回升成為黃金新一輪獲利回吐的催化劑，金價短

線急挫觸發了更多沽盤，形成滾雪球效應，導致上周二單日大跌近百美元。另外，美國７月零售

銷售環比雖然僅增長１﹒２％，但剔除汽車及汽油的核心零售銷售環比增長１﹒９％，好過預期

增幅１﹒３％；初請失業金人數也連續兩周超預期下降，這些因素均修正了市場對美國經濟前景

的悲觀展望。儘管兩黨就新一輪刺激計劃的談判遲遲沒有進展導致美元依舊疲軟，但美匯指數跌

勢確實有所緩和，短線對黃金的支撐力度減弱。



整體而言，一如我們早前預計，雖然中長線的基本面因素利好金價，但黃金最終未能頂住嚴

重超買的壓力。目前日線技術指標仍有待加強，目前ＭＡＣＤ下跌動能柱繼續增長，ＲＳＩ也未

明顯升離５０一線。金價在急跌急彈後陷入多空拉鋸，升至保歷加通道中軌便暫時遇阻，反彈未

能更進一步。客觀而言，多頭的優勢並不明顯，短線升勢很容易出現反轉。因此建議投資者暫時

觀望為宜，若小時圖走勢轉淡可跟進做空。



本周重要數據仍然不多，主要關注歐美８月製造業ＰＭＩ初值。由於美聯儲「鴿」派態度基

本上已被市場消化，７月會議紀要可能也不會有太大影響。另外需關注本周五（２１日）開始的

Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ央行年會。《六福金融分析師 黃威》



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