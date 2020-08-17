《陶冬天下－陶冬》疫苗開發快行，歐洲復甦慢步

《陶冬天下》上周，在政治和地緣政治層面壞消息不少，但是風險資產價格依然摸索中前行

，Ｓ＆Ｐ５００已經逼近前高。上星期觸及市場風險的壞消息包括，白宮與國會民主黨議員仍然

無法就第二期經濟救援計劃達成共識，中美關係在南海、台海、科技制裁、金融制裁上多層面交

鋒，美國與歐盟在貿易制裁和俄羅斯天然氣管道建設上鬧得很不愉快，以色列與阿聯酋建交、中

東變局一觸即發。然而，政治風險頂不住源源不斷流動性的衝擊，風險資產價格走高，美股、歐

股各有進帳。同時，美國財政部發行了破紀錄的國債，２３０億美元３０年國債從一級市場湧出

，資本反應較冷淡，需要聯儲託一把，十年期國債利率收０﹒７％。黃金是上周另外一個大故事

，倫敦金在觸及２０４６的高位之後獲利盤湧出，並製造出一輪逼多，高槓桿好倉被逼清盤，金

價一度暴跌至每盎司１８８０美元，隨後低位恢復。油價同樣１２日出現大動盪，不過整周下來

略有進帳。美元輾轉向下，收９３﹒１。民主黨總統候選人拜登選擇賀錦麗當他的副總統競選夥

伴，市場對此反應不大。中國社會總融資７月遜過預期，市場擔心貨幣政策開始趨緊，Ａ股動盪

。



俄羅斯總統普京宣布該國成為首個「註冊」新冠疫苗的國家，一款疫苗「可以投入實用」，

消息再度引起了股市對疫苗和疫情控制的期待。據筆者了解，此款疫苗僅經過了數十人樣本的二

期試驗，三期試驗尚未進行，從國際通用標準看疫苗的有效性尤其是安全性尚存疑問。但是三期

標準是監管性要求，如果俄羅斯醫藥當局開綠燈，該疫苗的確有可能上市，只是安全性有效性數

據並不全面。中國的滅活疫苗和德國美國核酸疫苗預計均在１０月份完成三期試驗，如果不出意

外，監管當局估計在一個月內批准，筆者認為有１－３款疫苗會在今年第四季度投入生產。腺病

毒疫苗大約在年底完成三期，明年初投入生產。三種不同技術風格的疫苗各有優劣，最終的全球

影響力取決於產能。最早明年春夏之交可能在幾個大國中，有部分人群和社區逐步走向群體免疫

，中國依靠滅活疫苗，歐美依靠核酸疫苗。



歐洲前瞻性經濟數據，在５月份之後出現較大幅度的反彈，那是人流解禁政策的直接效果。

不過近期不少國家出現了第二波感染高潮，雖然情況沒有美國那麼糟糕，歐洲政府也放慢了解禁

的步伐，甚至準備反手加碼。如筆者預測，疫情不斷反覆，經濟復甦道路曲折。除了極端低位反

彈所帶來的初始統計數字的反彈外，接下來的Ｖ型反彈並不現實，明年的增長速度也未必如經濟

學家預測的那麼樂觀。面對不可控的不確定性，歐洲央行在貨幣政策正常化上會非常慎重，筆者

估計未來兩年都難有大的收緊動作。好在歐洲的救援計劃上能夠達成共識，財政貨幣政策可以撐

一陣。最重要的是，疫情倒逼政治協調，歐盟先是決定發行歐盟債券，然後決定成立超大規模的

經濟穩定基金，這些對於歐盟是一個結構性改變，對實現歐盟財政一體化邁出了一大步；同時，

還拉低了南歐國家的融資成本，有助於全歐洲的長期金融穩定。這是歐元反彈的基本面因素。長

遠來講，歐洲仍有許多政治障礙要清除，不過過去數周對歐盟是一個好的潛在轉折點。



本周焦點：１）中美第一階段貿易協定評估，２）美國聯儲７月會議紀要，關注聯儲在新政

策工具問題上的討論。預測日本第二季度ＧＤＰ收縮２１％。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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