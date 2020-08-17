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即市新聞

17/08/2020 09:14

《陶冬天下－陶冬》疫苗開發快行，歐洲復甦慢步

　　《陶冬天下》上周，在政治和地緣政治層面壞消息不少，但是風險資產價格依然摸索中前行
，Ｓ＆Ｐ５００已經逼近前高。上星期觸及市場風險的壞消息包括，白宮與國會民主黨議員仍然
無法就第二期經濟救援計劃達成共識，中美關係在南海、台海、科技制裁、金融制裁上多層面交
鋒，美國與歐盟在貿易制裁和俄羅斯天然氣管道建設上鬧得很不愉快，以色列與阿聯酋建交、中
東變局一觸即發。然而，政治風險頂不住源源不斷流動性的衝擊，風險資產價格走高，美股、歐
股各有進帳。同時，美國財政部發行了破紀錄的國債，２３０億美元３０年國債從一級市場湧出
，資本反應較冷淡，需要聯儲託一把，十年期國債利率收０﹒７％。黃金是上周另外一個大故事
，倫敦金在觸及２０４６的高位之後獲利盤湧出，並製造出一輪逼多，高槓桿好倉被逼清盤，金
價一度暴跌至每盎司１８８０美元，隨後低位恢復。油價同樣１２日出現大動盪，不過整周下來
略有進帳。美元輾轉向下，收９３﹒１。民主黨總統候選人拜登選擇賀錦麗當他的副總統競選夥
伴，市場對此反應不大。中國社會總融資７月遜過預期，市場擔心貨幣政策開始趨緊，Ａ股動盪

　
　　俄羅斯總統普京宣布該國成為首個「註冊」新冠疫苗的國家，一款疫苗「可以投入實用」，
消息再度引起了股市對疫苗和疫情控制的期待。據筆者了解，此款疫苗僅經過了數十人樣本的二
期試驗，三期試驗尚未進行，從國際通用標準看疫苗的有效性尤其是安全性尚存疑問。但是三期
標準是監管性要求，如果俄羅斯醫藥當局開綠燈，該疫苗的確有可能上市，只是安全性有效性數
據並不全面。中國的滅活疫苗和德國美國核酸疫苗預計均在１０月份完成三期試驗，如果不出意
外，監管當局估計在一個月內批准，筆者認為有１－３款疫苗會在今年第四季度投入生產。腺病
毒疫苗大約在年底完成三期，明年初投入生產。三種不同技術風格的疫苗各有優劣，最終的全球
影響力取決於產能。最早明年春夏之交可能在幾個大國中，有部分人群和社區逐步走向群體免疫
，中國依靠滅活疫苗，歐美依靠核酸疫苗。
　
　　歐洲前瞻性經濟數據，在５月份之後出現較大幅度的反彈，那是人流解禁政策的直接效果。
不過近期不少國家出現了第二波感染高潮，雖然情況沒有美國那麼糟糕，歐洲政府也放慢了解禁
的步伐，甚至準備反手加碼。如筆者預測，疫情不斷反覆，經濟復甦道路曲折。除了極端低位反
彈所帶來的初始統計數字的反彈外，接下來的Ｖ型反彈並不現實，明年的增長速度也未必如經濟
學家預測的那麼樂觀。面對不可控的不確定性，歐洲央行在貨幣政策正常化上會非常慎重，筆者
估計未來兩年都難有大的收緊動作。好在歐洲的救援計劃上能夠達成共識，財政貨幣政策可以撐
一陣。最重要的是，疫情倒逼政治協調，歐盟先是決定發行歐盟債券，然後決定成立超大規模的
經濟穩定基金，這些對於歐盟是一個結構性改變，對實現歐盟財政一體化邁出了一大步；同時，
還拉低了南歐國家的融資成本，有助於全歐洲的長期金融穩定。這是歐元反彈的基本面因素。長
遠來講，歐洲仍有許多政治障礙要清除，不過過去數周對歐盟是一個好的潛在轉折點。
　
　　本周焦點：１）中美第一階段貿易協定評估，２）美國聯儲７月會議紀要，關注聯儲在新政
策工具問題上的討論。預測日本第二季度ＧＤＰ收縮２１％。《陶冬》
　
＊　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。
　
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