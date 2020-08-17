《缸邊隨筆－石鏡泉》有貓膩？

《缸邊隨筆》「有貓膩」是內地語，即有古怪。上周，金融市場有幾件事，可以看成是「有

貓膩」。



古怪的事一日未曝光，都只能估估吓。估完，要看事態發展，又再估下一個發展。



第一個貓膩 美長債息上？



上周美１０年長債息三扒兩撥由０﹒５厘區升上０﹒６９厘，看似升了０﹒１９厘，不多，

但以百分比計，是息升了３８％，多不多？為甚麼美息回升？



最簡單的原因，債供應多於買債的錢。一直以來，美儲局都是快快快地買入市場的債，以把

債息壓下來，所以債息才由幾月前的０﹒８５厘區，回下到上周的０﹒５厘區。



市場一般估，按美儲局的聯邦基金利率期貨走勢，會在年底到明年第一季，聯邦基金利率及

一些債息利率會至零以至負息。現在１０年債息在０﹒５厘就反艇？是一時波動，還是息再往下

降，要用很大力度（印錢）而目前又暫印不到出來？



第二個貓膩 美儲局、白宮印不出錢了？



市場一直預期，美國總統特朗普可以與美國國會達成刺激經濟的撥款協議，可以又再印印印

；市場水多，市又會升。不過，上周民主黨仍未同意特朗普的撥款方案，有估這一拖可能要拖至

９月。特朗普可以用總統行政命令來撥些款，但錢量不會如兩黨方案的那麼多，如這個大量撥款

真要拖至９月，則由今時至９月的債券拍賣會否有足夠的錢去買下來？如遠水救不了近火，美債

息可能會在今時至９月間升了上去。如美１０年債息一旦升逾０﹒８５厘，就會觸動不少的股票

好倉止蝕盤；結果如何，走著瞧。這個０﹒８５厘，不是我說的，我哪有這個功力，好像是野村

或Ｒａｂｏｂａｎｋ的一個數月前的研究，記不清楚了，但好歹有個指標：１０年債息０﹒８５

厘。



第三個貓膩 蘋果真的爛了？



蘋果的商標，是個被咬了一口的蘋果；中國人講圓滿，蘋果少了一口就是不圓滿。這些年來

蘋果股價不是升到飛起？不錯，香港都有很多價曾經升到飛起的股，Ｔｏｍ﹒ｃｏｍ（現稱

「Ｔｏｍ集團（０２３８３）」）、電訊盈科（００００８）、百富勤、滙控（００００５），

現今怎了，都是因為一就先天不足，一就一子錯。



蘋果上周四（１３日），也發行大額量債券，５、１０、２０、４０年期的，息率較美國國

債高１３５點子（４０年期計），之前數月，谷歌、亞馬遜也曾發債，結果是商家的債息較美債

息高，這些大公司債的信用，不比美政府債差，所以這些公司一出債，便搶了美國債的資金，長

息亦會被扯上一段時期。有了這個歷史體驗，所以當蘋果債一出，持美債者就先沽美債期貨，以

對沖必然的債券息上升，美股便跌。



蘋果是上周四發債，美國債息上周四升，應是有個直接因果關係。如上周四美政府債息升（

債價跌）是因蘋果發債而起，則於上周五（１４日）晚，美債息應穩定下來（此文是成於上周五

下午６時，所以不知上周五晚美債息是升、跌，還是穩）；但這都不緊要，只要今周美債息不再

升，則美金融市場應穩，但如今周美息仍升，那就不對勁了。１０年債息不升穿

０﹒８５厘，重要。



蘋果為甚麼要發債？是因為蘋果要發債去做回購和派息，但不是去發展業務。蘋果不是已很

賺錢的公司，有錢佬借錢去回購和派息，但不是生產，是否是爛的先兆？其實有不少美國公司發

債去做回購，是財技還是爛？



第四個貓膩 進佔白宮



數年前，有佔領華爾街，如今在９月有人發起佔領白宮，要佔５０天，美麗的風景線將會展

開。華爾街會否不當此為一回事？



第五個貓膩 天道循環，歷史重演？



１９２９年的美股大跌走勢與今時的美股走勢脗合度貓膩到痺，歷史如重演，則在今年８、

９月，美股會現一波跌浪。



第六個貓膩 阿爺抽水？



Ａ股上周成交減，上周五兩市成交不足８５００億元人民幣，是創７月以來新低，有跡象顯

示阿爺似收水，魚缸無水魚難養，Ａ股要續睇水。



一言括之，本周美１０年債息會衝上０﹒８５厘嗎？好戲會否連場，待瞧。

《資深投資者 石鏡泉》



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

