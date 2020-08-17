【企業盈警】陸氏集團（越南）（３６６）料中期少賺逾４０％

《經濟通通訊社１７日專訊》陸氏集團（越南）（００３６６）公布，集團預期截至

２０２０年６月３０日止中期淨溢利將按年下跌超過４０％。

溢利下跌主要由於集團分別位於越南的水泥業務及香港的酒店業務的收入於期內均出現較大

幅度的下降，主要受到期內新冠狀病毒疫情影響所致；另外，於去年上半年集團錄得一筆來自收

回越南數幅土地的訂金，約１５６０萬元的一次過收益。（ｃｗ）

