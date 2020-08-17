煤氣中期少賺３１﹒４％至２６﹒７億元，派中期息１２仙

《經濟通通訊社１７日專訊》中華煤氣（００００３）公布，集團截至２０２０年６月３０

日止中期純利２６﹒６７億元，按年跌３１﹒４３％；每股基本盈利１５仙；派中期息１２仙，

按年持平。

期內，集團已計燃料調整費營業額１８２﹒３５億元，按年跌１０﹒４％；本港煤氣銷售量

１５１﹒６５億兆焦耳，按年跌３﹒８７％；內地城市燃氣銷售量１２４﹒５３億立方米，按年

跌３﹒８％。（ｃｗ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

