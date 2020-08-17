【企業盈喜】遠東控股（０００３６）料中期虧轉賺最少１６００萬

《經濟通通訊社１７日專訊》遠東控股（０００３６）公布，預期截至６月３０日止中期純

利不少於１６００萬元，去年同期虧損約６６００萬元。

該集團指，轉虧為盈主因租金收入增長約９００萬元、撥回非控股權益款項減值虧損約

５００萬元，但部分被持作買賣投資公平值虧損約３００萬元所抵銷。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

