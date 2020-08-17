【企業盈警】國華（００３７０）料中期虧損增至不少４５００萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》國華（００３７０）公布，預期截至６月３０日止中期虧損淨

額將不少於４５００萬元，比去年同期虧損約１８００萬元有所擴大。

該集團指，虧損淨額增加主因業務表現受到２０１９年新型冠狀病毒全球疫情爆發造成不同

程度影響，加上行政及員工成本因業務活動擴張而增加不少於２５００萬元及計息借貸融資成本

約９００萬元。

該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）

