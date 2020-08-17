【企業盈警】中星（０００５５）料中期虧損增至最多６２００萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》中星集團（０００５５）公布，預期截至６月３０日中期虧損

介乎約４７００萬元至約６２００萬元，比去年同期虧損約６２０萬元有所擴大。

該集團指，虧損大增主因期內持作買賣投資公平值虧損增至約３３８０萬元，去年同期錄公

平值收益約１９０萬元，以及預期上半年將錄得金融資產及合約資產減值虧損淨額約６７０萬元

，去年同期貿易應收款項及合約資產減值虧損撥回淨額約５０萬元。

該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）

