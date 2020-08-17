【企業盈警】秦發（０８６６）料中期盈轉虧損最少７０００萬人幣

《經濟通通訊社１７日專訊》中國秦發（００８６６）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損不少於７０００萬元人民幣，而去年同期純利４５００萬元人民幣。

該集團指，轉盈為虧主因產量下降導致固訂單位成本增加，自爆發新型冠狀病毒以來，實施

預防措施如２月暫停生產，令產量下降。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

