【企業盈警】方正控股（０４１８）料中期盈轉虧最少２０００萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》方正控股（００４１８）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損不少於約２０００萬元，去年同期純利約３４０萬元。

該集團指，虧損主因在新型冠狀病毒疫情影響，若干集成系統的合同延遲完成及對字庫和印

刷產品的需求減少，令收益及毛利下跌。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

