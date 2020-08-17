【企業盈警】上實城開（００５６３）料中期純利跌５０％

《經濟通通訊社１７日專訊》上實城開（００５６３）公布，預期截至６月３０日止中期純
利按年跌約５０％，至約１﹒５５億元。
該集團指，期內收入按年跌約３０％，純利下跌主因期內受新型冠狀病毒疫情影響，在內地
實施檢疫及社交距離措施，導致客戶簽約受限，交房時間延後，令物業銷售未能在期間結帳，加
上物業租賃收入減少，亦影響中期溢利。儘管如此，該集團整體財務及業務狀況仍然保持穩健。
該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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