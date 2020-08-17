【企業盈警】北京汽車（０１９５８）料中期盈利跌６５％

《經濟通通訊社１７日專訊》北京汽車（０１９５８）公布，預期截至６月３０日止中期純

利較去年同期下滑約６５％，至約７﹒３２億元人民幣。

該集團認為，業績下滑主因新冠肺炎疫情影響，導致上半年，尤其是一季度，整車銷量較去

年同期有較大幅度下滑，導致效益下降。自二季度以來，隨著各基地生產運營恢復正常水平，以

及內地疫情有效控制，二季度整車銷量已基本與去年同期持平，有效減緩上半年效益下滑的趨勢

。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

