《日入而息》吉利盈利倒退４３％，煤氣少賺三成，禁堂食延長一周

《今天重點》﹡吉利汽車（００１７５）中期純利按年跌４３％，不派中期息；吉利汽車削

全年銷量目標６％至１３２萬部，料不利因素將持續；有信心達新修訂全年

銷售目標，明年自動化汽車全面發力

﹡煤氣（００００３）中期少賺３１﹒４％至２６﹒７億元，派中期息１２仙

；煤氣料未來數年維持穩定業務發展，今年本港客戶數目平穩增長

﹡政府指晚市禁堂食及限聚令等措施延長一周

﹡西醫工會表示全民檢測推遲至３１日進行，醫護負責採樣

﹡本港新增４４宗確診個案，３１宗屬本地感染



《即日市況》﹡Ａ股造好帶動港股升１６４點收２５３４７，創逾三周收市新高



《深滬股市》﹡滬指收漲２﹒３％金融股發力，加碼放水成交重返萬億



《美元匯價》﹡歐元短線高位整固，暫時不宜急於入市；歐元最新報１﹒１８５２╱５５，

日圓最新報１０６﹒３３╱３４



《公司業績》﹡煤氣（００００３）中期少賺３１﹒４％至２６﹒７億元，派中期息１２仙

﹡吉利汽車（００１７５）中期純利按年跌４３％，不派中期息

﹡丘鈦科技（０１４７８）中期多賺８５﹒５％至３﹒３６億元人幣，不派息

﹡華領醫藥（０２５５２）中期虧損收窄至１﹒７４億元人民幣，不派息

﹡華潤電力中（００８３６）期純利升１３％至４５億元，派息２２﹒５仙

﹡新宇環保（００４３６）中期盈利３８３６萬元，升２５﹒５倍，不派息

﹡中國海外宏洋（０００８１）純利按年升２８﹒５％，派中期息７港仙

﹡亞洲木薯資源（００８４１）年度盈轉虧３４３７萬元，不派息

﹡研祥智能（０２３０８）中期盈轉虧１６３３萬元人民幣，不派中期息

﹡光控精技（０３３０２）中期扭虧為盈賺５﹒６萬新加坡元，不派息

﹡貓眼娛樂（０１８９６）中期盈轉虧蝕４﹒３億人民幣，不派中期息

﹡首長寶佳（００１０３）中期純利按年升１﹒９％，不派中期息

﹡遠洋集團（０３３７７）中期純利按年跌３４﹒８％，中期息０﹒０５６元

人幣



《公司資訊》﹡煤氣（００００３）料未來數年維持穩定業務發展，今年本港客戶數目平穩

增長

﹡小米（０１８１０）布局晶片產業，旗下長江產業基金再投資晶片公司；雷

軍直播帶貨首秀銷售額２﹒１億人幣，創抖音紀錄

﹡６月底匯豐流動理財活躍用戶增至１３４萬，按年升５５％

﹡據報渣打擬跟新加坡工會組織旗下公司合作設虛擬銀行

﹡恆生開戶服務推新數碼方案，客戶可透過手機開戶；恆生推手機開戶服務，

客戶啟動ｅ－Ｂａｎｋｉｎｇ可即時存款

﹡平安好醫生（０１８３３）推出「名醫工作室」，１５位名醫成首批合夥人

﹡京東（０９６１８）入股推廣應用服務公司，成首旅慧聯科技第二股東；攜

程核心產品供應鏈將連接京東平台

﹡南戈壁（０１８７８）、卓信（０８２６６、正力（０８２８３）、俊文

（０８３５１）及ＴＯＰＳＴＡＮＤＡＲＤ（０８５１０）今早停牌

﹡英恆科技（０１７６０）斥１５００萬元人民幣收購內地智能駕駛初創企業

部分股權

﹡浩澤淨水（０２０１４）附屬佛山樂普達獲注資２５００萬元人民幣

﹡海藍（０２２７８）附屬將新設合營，進軍廣西房地產行業

﹡啟明醫療（０２５００）獲批轉換約２﹒２億股聯交所上市

﹡復星醫藥（０２１９６）研發治乳腺癌與胃腺癌新藥獲藥監局批准上市

﹡奧園健康（０３６６２）今年目標在管面積達４５００萬至５０００萬平方

米

﹡楓葉教育（０１３１７）獲最多３﹒８３億坡元融資，結清銀行債務

﹡瑞房（００２７２）擬發售票據，集資償還短期債務

﹡熊貓綠能（００６８６）附屬向中信金融出售並租回三套電站設備

﹡港交所（００３８８）委任李偉文為集團技術風險主管兼董事總經理

﹡張旭東獲委任為北京建設（００９２５）執行董事兼總裁，即日起生效

﹡中煤能源（０１８９８）７月商品煤銷量按年升３１﹒５％至２３７３萬噸

﹡華領附屬（０２５５２）與拜耳就在研首創糖尿病新藥達成商業合作協定和

戰略合作

﹡創世紀集團控股（０１８４９）已改名為「秀商時代控股」，新股份簡稱周

四起生效



《國企紅籌》﹡航天科技集團五院總體重組，冀增衛星市場競爭力

﹡中興通訊（００７６３）回購Ａ股用以員工股權激勵，涉１﹒２億元人民幣

﹡丘鈦（０１４７８）未來物聯網攝像頭應用需求上升，市場規模將不斷擴大

；丘鈦中期攝像頭模組平均售價升近倍，惟銷量輕微下跌１﹒３％

﹡深高速（００５４８）成立合夥基金，出資３億元人民幣



《神州民企》﹡吉利汽車（００１７５）削全年銷量目標６％至１３２萬部，料不利因素將

持續；有信心達新修訂全年銷售目標，明年自動化汽車全面發力

﹡奧園（０３８８３）有信心完成全年目標，將進一步加大銷售力度



《中國要聞》﹡肖鋼稱藍籌股抗操縱性強可率先試點Ｔ＋０交易；中概股回歸有利於維護中

國科技和經濟安全

﹡上海迪士尼下周起不再需預約進場

﹡上海搗毀一個近２萬人的基因檢測傳銷組織

﹡李強、龔正率隊赴嘉興蘇州南通考察

﹡山東濟寧化肥倉庫爆炸現蘑菇雲，致兩人死亡

﹡內地近期將實施多個城際鐵路及樞紐工程涉４７４１億

﹡湘財證券涉代銷資管多項違規，兩名副總裁等收警示函

﹡中國廣電與高通公司成功完成全球首次５Ｇ數據呼叫

﹡中興通訊中標中國聯通數據設備集採項目

﹡人行７０００億ＭＬＦ增量續做，５００億逆回購利率持平；人行報告指逾

８４％企業選擇人幣作跨境結算主要幣種

﹡發改委表示中資美元債指數創新高，長期債加權成本下降；８月全國日發電

量和統調用電負荷連創歷史高

﹡水利部表示長江上游將再次發生洪水

﹡中汽協表示上汽、一汽、東風７月汽車銷量位列前三

﹡特斯拉７月中國新車註冊量較６月減少２４％

﹡國泰君安等大型券商籌備申請公募基金牌照

﹡ＲＥＩＴｓ試點重點支持基建補短板和新基建項目

﹡據報華晨集團售華晨中國持股，保證未來半年兌付資金

﹡外交部表示國家安全仿佛成了美國給別國找事的萬金油；美國對台軍售嚴重

損害中國主權和安全利益

﹡生產力局堅持香港獨立關稅區權利，冀港府做好協調

﹡美國據報對台售６６架Ｆ－１６Ｖ戰機，２８年來首次

﹡美議員推法案鞏美洲關係，防中國一帶一路走進西半球

﹡英國貿易大臣牽頭反對ＴｉｋＴｏｋ將總部遷至倫敦

﹡特朗普稱研封殺更多中國科企

﹡微博調查指若不支持微信，９５％用戶將棄用蘋果手機

﹡劉曉明稱若英國容許在英港人建流亡議會，將大錯特錯

﹡工委倡議內地公務員制止浪費，抵制婚喪宴會大操大辦

﹡社科院報告指中國２０２５年或現１﹒３億噸糧食缺口

﹡遼寧省餐飲協會倡議「Ｎ－２」點餐，網民抨形式主義

﹡特斯拉認定拼多多團購構成訂單轉賣，支持消費者維權

﹡孟晚舟律師團隊：美方引渡證據不可靠

﹡華為技術經營範圍新增汽車零件及智能系統的研發生產

﹡滬下令監管餐飲浪費全國首例，餐廳被舉報或入黑名單

﹡趙立堅稱美加濫用雙邊引渡條約，支持孟晚舟法律維權

﹡邱騰華稱將與美國討論港產品需標示「中國製造」事宜

﹡海航１８億債利息延期，美蘭１０億展期後仍難兌付

﹡國企天津房託兩年沒發布審計報告，大公國際撤評級



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒３％，報１２９５６﹒１１點

﹡藍天又變綠地，民進黨陳其邁當選高雄市長得票破紀錄



《其他消息》﹡朱凱建稱支持集體杯葛「臨立會」，倡以民調定去留

﹡機管局支持機場同業紓緩措施再延續兩個月

﹡考評局秘書長蘇國生明年３月任滿，正展開公開招聘

﹡ｉＢｏｎｄ新一批料快推，金管局上周五向中介人作電子簡介

﹡十大屋苑周末成交２０宗，創三個半月新高

﹡深股通額度全日用２７﹒１億元；滬股通額度全日用５２億元，陸股通淨流

入５７﹒１億

﹡總商會梁兆基料全年經濟收縮８％，暫未見大量會員撤離香港

﹡林鄭月娥稱主動退回劍橋大學沃爾森學院名譽院士名銜

﹡港澳居民曾在內地任職黨政軍，赴台須經多部門聯審



《新冠肺炎》﹡本港新增４４宗確診個案，３１宗屬本地感染

﹡鯉魚門隔離設施暫停使用，病人將轉用二線病床或亞博

﹡大新銀行杏花？分行再有員工確診

﹡工會料葵涌貨櫃碼頭確診數字未見頂，倡更改操作流程

﹡西醫工會表示全民檢測推遲至３１日進行，醫護負責採樣

﹡政府表示晚市禁堂食及限聚令等措施延長一周

﹡專家表示本港未有條件放寬堂食安排

﹡深圳龍崗區曾赴盒馬鮮生超市的市民免費核酸檢測

﹡陳茂波稱財政儲備降至８０００億，抗疫要「審慎行事」

﹡華大基因試劑套裝涉嫌侵權，遭入稟禁用及銷毀

﹡梁卓偉稱確診數字可能反升，現時絕不應放寬防疫措施

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