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即市新聞

18/08/2020 07:50

《油金掠影》中國擬加購原油油價上漲，美元回落金價獲捧升逾２％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》石油輸出國組織及其盟友（ＯＰＥＣ＋）上月減產執行率接近
１００％，加上中國計劃增購美國原油，油價周一（１７日）走高。
　　布蘭特原油期貨收漲０﹒５７元（美元﹒下同）或１﹒３％，至每桶４５﹒８７元；美國原
油期貨上升０﹒８８元或２﹒１％，至每桶４２﹒４１元。
　　消息人士透露，７月ＯＰＥＣ＋減產協議執行率預計在９７％左右。
　　另外，美國總統特朗普稱，中國正在履行雙方在１月份簽署的貿易協議，惟目前中國採購美
國農產品規模仍落後於計劃。
　　不過，中國國有石油公司已經初步預定８月和９月至少運送２０００萬桶美國原油的油輪，
中國燃料需求回升提振油市。
　　市場正關注周三（１９日）舉行的ＯＰＥＣ＋部長級聯合技術委員會（ＪＭＭＣ）會議。

＊巴菲特大手購入金礦股＊

　　美元及美債孳息率回落，以及巴菲特旗下投資旗艦巴郡購買主要金礦公司股份，黃金再獲追
捧，週一跳漲逾２％。
　　現貨金漲１﹒９％，至每盎司１９８１﹒４１元。美國黃金期貨收漲２﹒５％，至每盎司
１９９８﹒７０元。
　　金價在創下２０７２﹒５０元歷史高位後獲利盤現，上周創下３月以來的最大周線跌幅。
　　上周五的一份監管申報文件披露，巴郡購買全球最大礦業公司之一Ｂａｒｒｉｃｋ　Ｇｏｌ
ｄ　Ｃｏｒｐ的２０９０萬股。
　　美國聯儲局將於周三發布的上月政策會議記錄。
　　其他貴金屬，白銀漲３﹒７％，報每盎司２７﹒３７元。鉑金升１﹒５％，至每盎司
９５０﹒０３美元。鈀金攀升４﹒１％，至每盎司２１９４﹒５５元。（ｆｚ）

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