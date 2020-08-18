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即市新聞

18/08/2020 07:50

《華爾街內望》美股道指微跌８６點，納指受科技股提振破頂升１％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美股周一（１７日）個別發展，標指及納指受科技股提振向好
，標指曾接近破頂，納指則再破頂。
　　道指受金融及工業股拖累跌０﹒３１％或８６點，收報２７８４４點。標指漲０﹒２７％或
９點，收報３３８１點，逼近歷史高位。納指漲１％或１１點，報１１１２９點，是月內第五次
破頂。
　　聯儲局將於明日（１９日）公布最近一次政策會議的記錄，料將讓市場了解儲局對經濟復甦
的看法，而房屋開工數據將於今日公布。
　　市場預計今年１１月美國總統大選前，謹慎情緒將滲透到市場，而本周民主黨全國代表大會
將標誌著大選季進入高潮。
　　個股方面，英偉達破頂飆升６﹒７％，公司公布季度業績前獲上調目標價。勞氏公司和家得
寶均漲逾２％，兩公司將公布業績，預計其季度銷售將受提振。另外沃爾瑪、塔吉特亦將於本周
公布業績。
　　Ｒａｃｋｓｐａｃｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ躍升逾１０％，報道指亞馬遜正就投資進行初
步磋商。Ｐｒｉｎｃｉｐｉａ　Ｂｉｏｐｈａｒｍａ破頂飆升９﹒３％，法國醫療保健公司賽諾
菲指將以約３７億美元提出收購。
　　指標十年期國債收益率跌２﹒６個基點，報０﹒６８３３％。（ａｌ）

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