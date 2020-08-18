《出旗制勝－麥穎儀》阿里逆市跌，吼購２３５２７╱沽１５６３９

《出旗制勝》恆指季檢結果上周五（１４日）出爐，染藍個股包括小米（０１８１０），阿

里巴巴（０９９８８）以及藥明生物（０２２６９）。當中，阿里巴巴早已是市場大熱之選，而

小米及藥明生物則令市場驚喜，另一大熱之選美團（０３６９０）則未被選中，僅被列入恆生國

企指數成分股。雖然恆指季檢第一個交易日，染藍股份個別發展，但恆指周一走勢仍能靠穩，全

日低開高走，中段升幅一度超過４００點，收市前升幅收窄至１６４點，報２５３４７點收市，

大市成交額較上周五有所回升，重返１２００億之上。

講到新經濟股，阿里巴巴昨日（１７日）的股價不升反跌，或與美國點名提及將對包括阿里

巴巴在內的更多中國科技公司施壓。但美國商務部部長羅斯在接受采訪時稱沒有對阿里巴巴採取

任何正式行動，其後阿里巴巴於隔晚美股表現亦見回升。阿里巴巴將於本周四（２０日）公布中

期業績，如繼續看好的投資者，或可趁其股價回落的機會候低留意阿里購２３５２７，行使價

２８９元，實際槓桿６﹒７倍，引伸波幅４０﹒６％，換股比率１００兌１，２０２１年０１月

２６日到期。相反，投資者如看淡，或可留意阿里沽１５６３９，行使價２１１﹒０８元，實際

槓桿６﹒４倍，引伸波幅４０％，換股比率１００兌１，２０２０年１２月２３日到期。

雖然新經濟股周一表現個別發展，但早前走勢落後的？險股板塊昨日反而見追捧，恆指成分

股當中貢獻最多升幅的前三隻股份當中，內險股佔了兩隻，分別有平保（０２３１８）及中人壽

（０２６２８）。

平保預期將於今個月底８月２７日公布中期業績，上周公布的首７個月原保險合同保費收入

按年亦增約０﹒９％，令市場憧憬內地疫情緩或令平保下一季度保費收入增長，加上平保股價走

勢相對落後，如對後市看好，或可留意平保購２１５６５，行使價９１元，實際槓桿５﹒１倍，

引伸波幅２７﹒３％，換股比率５０兌１，２０２１年１２月３０日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



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應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

