《運籌帷幄－梁業豪》繼續看升

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。昨天（１７日）筆者發明的ＷＢＲ分析系統顯示，ＷＢＩ－

ＥＳＴ開始轉好，證明經過上周的好淡爭持後，市場控制權已落於好友手上，雖則局勢仍有可能

逆轉。再次提醒大家，今天（１８日）港股大市的表現亦屬關鍵；若好友能再下一城，ＷＢＩ－

ＳＴ於本周內升抵＋１的可能性將十分大，而中線投資者亦可入市增持現貨。

昨天大市的上升動力主要來自國企股的買盤，而國指波幅指數亦在醞釀回升，為指數增添上

升動力。另一方面，科技股的短期調整算已暫告一個段落，但依然有待回升。市況所見，科技股

指數成分總成交金額有勢回增，料有利科技股的強勢重現。本欄對本月底前港股向好的預測不變

，希望不會出現新重大利淡消息吧。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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