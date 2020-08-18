《缸邊隨筆－石鏡泉》巴菲特買金

《缸邊隨筆》過去幾十年，巴菲特一直嘲笑持金者，但最近他向監管機構提交的文件

（１３Ｆ報告）顯示，他買了巴里克黃金的股票，自我解禁了。



２０１２年，巴菲特在致股東信中謂黃金用途有限，不像地產和企業，可以創造新財富，他

曾言（大概）：揸黃金，是因為恐懼，如果人人恐懼，揸金者就賺錢，人人不恐懼，揸金者就蝕

錢，因為黃金本身不產生任何東西。



到２０１９年，巴菲特在致股東信中仍謂，黃金是「神奇金屬」，但無法與「美國夢」比。

他更謂，就算黃金跌至１０００美元、８００美元，他也不會買，因為黃金除了好看外，別無他

用。



但１３Ｆ報告顯示，巴菲特基金在２０２０年第二季，買入了２０９０萬股巴里克黃金，價

值５﹒６３億美元，此數與巴郡的總規模比仍差一大截，但這是否反映巴菲特再不敢小看黃金？



巴里克黃金創建於１９８３年，總部在加拿大多倫多，是全球最大黃金生產商之一，總儲量

有２７００多噸，其冶煉技術達世界領先地位，公司在紐交所上市，號：ＧＯＬＤ，由一季末至

８月１４日上漲了４７％，應為巴菲特帶來利潤。



巴菲特除了買入話不會買入的黃金股外，還沽出了他幾十年來一直鍾情的銀行股，即是甩企

業了。



為甚麼巴菲特要擁抱因人有恐懼才可升的黃金，而甩賣可以創造財富的企業（銀行）股？



＊巴菲特可能看到「美國夢」碎＊



可能答案是，２０２０年上半年，巴菲特看到了「美國夢」碎。



巴菲特改看好黃金，他可以有三個方式去持金，買黃金ＥＴＦ、買實金、買金礦股。



巴菲特為甚麼揀了持金礦股？持實金，十分不方便，要找地方儲藏，既要怕火災，又要怕恐

怖爆破，更要怕被搶。



揸黃金ＥＴＦ又如何？為免惹官非，只說一句，不少黃金ＥＴＦ不一定真持有金，就算有，

也是將金找這家金融機構寄存，或那家金融機構寄存，一言括之只要其中有個環節出事，就可以

像雷曼一樣，有一截斷纜就全部「窩荷」？因此餘下來的只有揸金礦股了，揸金礦股也不是沒有

風險，礦坑有地震，管理者胡亂對沖，平價沽了金。



金在今年一飛沖天，主因是環球央行大印鈔，美國尤其是，已到了不可收掣，再下去，就是

有錢佬恐懼，怕美元貶值成廢紙，窮佬都不夠錢去交租、食飯，還怕甚麼貨幣貶值？窮人的錢是

日日清，家無餘「銀」，每天都是零「銀」度日，有錢都買餸，怎會去買金，因此，買金，是有

錢佬的玩意或恐懼。



各位讀者應是有米之人，如有「恐懼」要買金，以下資料供參考。



環球央行持金情況，其中有Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ的黃金ＥＴＦ（全球最大者）作個比

較說明，央行持金不是因恐懼，而是政策或儲備需求，不會因金價高低而對其持金量有變，但

Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ的黃金ＥＴＦ則不是，是因「恐懼」而使流入資金有變化。



今年初，Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ ＥＴＦ值４２０億，到今年８月，已值８２０億，此

中部分是金價升，部分是資金因「恐懼」而流入所致。



全球所有黃金ＥＴＦ所持的金量，在２０２０年，增加了１６００噸金。



印銀紙，會使兩類資產價受益：一是金，一是股。金升得夠不夠多？跟股升幅作一對比。



Ｓ＆Ｐ頭五隻大股（今時計），是微軟、蘋果、亞馬遜、Ａｌｐｈａｂｅｔ、

Ｆａｃｅｂｏｏｋ，共值約６﹒２兆美元，與金的共值（不計央行所持的），只值３１９０億美

元，是金升少了，還是股升多了？



股價至今，不少已幾無息，與持金相若，之後，持股、持金者，都只憑一樣來賺錢：



股。靠再泡沫，這要不斷樂觀。



金。靠再恐懼，這要不斷悲觀。



你喜樂還是喜悲？巴菲特似乎是由極樂，轉向稍悲了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

