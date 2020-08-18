【中概焦點】標普：如世紀互聯在美國退市，或面臨觸發違約風險

《經濟通通訊社１８日專訊》標普今日發表最新報告指，早前有傳考慮來港第二上市的中國

數據中心運營商世紀互聯，如果公司從美國退市，將面臨觸發違約風險。

標普解釋退市是一個潛在的信貸問題，因為失去股權融資渠道，將限制融資選擇，並導致槓

桿比率上升。此外當上市公司私有化時，部分債券合約會觸發加速償還。

目前世紀互聯在標普給予評級的在美上市中資公司中，唯一遭評為面臨觸發違約風險，公司

當前有３億美元債券於明年到期，整體評級為「Ｂ」。（ａｌ）

