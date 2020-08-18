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即市新聞

18/08/2020 15:45

【中概焦點】標普：如世紀互聯在美國退市，或面臨觸發違約風險

　　《經濟通通訊社１８日專訊》標普今日發表最新報告指，早前有傳考慮來港第二上市的中國
數據中心運營商世紀互聯，如果公司從美國退市，將面臨觸發違約風險。
　　標普解釋退市是一個潛在的信貸問題，因為失去股權融資渠道，將限制融資選擇，並導致槓
桿比率上升。此外當上市公司私有化時，部分債券合約會觸發加速償還。
　　目前世紀互聯在標普給予評級的在美上市中資公司中，唯一遭評為面臨觸發違約風險，公司
當前有３億美元債券於明年到期，整體評級為「Ｂ」。（ａｌ）

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