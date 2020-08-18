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18/08/2020 15:41

【貿易再戰】澳洲要求中國複審向大麥徵收高額關稅決定

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據路透社引述知情人士指，針對中國向澳洲大麥徵收高額關稅
，澳洲已提出上訴要求。
　　消息指澳洲本月要求中國商務部對裁定大麥關稅程序進行正式複審。而據世界貿易組織
（ＷＴＯ）規定，中國必須在９０日內公布審查決定。消息又指大麥關稅申訴曾被短暫推遲，因
該行業考慮申訴是否會影響到其他產品的貿易。
　　如果中國在９０日窗口期快結束時作出決定，將剛好碰上澳洲大麥作物收成期，產量料超過
１０００萬噸，創四年高。（ａｌ）

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