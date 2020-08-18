【貿易再戰】澳洲要求中國複審向大麥徵收高額關稅決定

《經濟通通訊社１８日專訊》據路透社引述知情人士指，針對中國向澳洲大麥徵收高額關稅
，澳洲已提出上訴要求。
消息指澳洲本月要求中國商務部對裁定大麥關稅程序進行正式複審。而據世界貿易組織
（ＷＴＯ）規定，中國必須在９０日內公布審查決定。消息又指大麥關稅申訴曾被短暫推遲，因
該行業考慮申訴是否會影響到其他產品的貿易。
如果中國在９０日窗口期快結束時作出決定，將剛好碰上澳洲大麥作物收成期，產量料超過
１０００萬噸，創四年高。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話18/08/2020
【京東火熱】京東績佳股價抽升逾9% 張智威：有望再戰上市高位
|財經熱話18/08/2020
走健康路線 維他奶重塑增長軌道
|財經熱話18/08/2020
王牌遊戲吸玩家 IGG宅經濟受惠者
|剖析天下18/08/2020
首位非裔女副總統候選人，賀錦麗可助拜登入主白宮？
|剖析天下18/08/2020
美國經濟已見底
|財經熱話18/08/2020
【再打華為】華為事件＋績差 舜宇曾瀉逾一成 惟大行看法偏正面
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰