【貿易再戰】澳洲要求中國複審向大麥徵收高額關稅決定

《經濟通通訊社１８日專訊》據路透社引述知情人士指，針對中國向澳洲大麥徵收高額關稅

，澳洲已提出上訴要求。

消息指澳洲本月要求中國商務部對裁定大麥關稅程序進行正式複審。而據世界貿易組織

（ＷＴＯ）規定，中國必須在９０日內公布審查決定。消息又指大麥關稅申訴曾被短暫推遲，因

該行業考慮申訴是否會影響到其他產品的貿易。

如果中國在９０日窗口期快結束時作出決定，將剛好碰上澳洲大麥作物收成期，產量料超過

１０００萬噸，創四年高。（ａｌ）

