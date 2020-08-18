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18/08/2020 09:23

港股高開１２３點報２５４７０點，國指升４７點，科指漲７２點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，惟科技股仍有力上；亞洲股市今
早表現不一，日經跌１５點，台北加權指數升１６０點。港股方面今早則高開２３點，其中騰訊
（００７００）發力高開逾２％，為開市表現最佳藍籌，另外中資金融股繼續有追捧有，交行（
０３３２８）、中行（０３９８８）升約１％。恆生指數報２５４７０點，升１２３點或升０﹒
４９％，主板成交１７﹒９１億元。國企指數報１０４３３點，升４７點或升０﹒４５％。
恆生科技指數報７１４７，升７２點或升１﹒０３％　。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒５８％，報３４﹒４元；香港交易所（００３
８８）升０﹒２７％，報３７７﹒６元；騰訊控股（００７００）升２﹒０８％，報５１５元；
中國移動（００９４１）升０﹒２６％，報５８﹒７５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒３３
％，報７６﹒２５元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股（００７００）　５１５﹒００元　　　升２﹒０８％
　　申洲國際（０２３１３）　１１３﹒００元　　　升１﹒８９％
　　吉利汽車（００１７５）　　１５﹒９０元　　　升１﹒６６％
　　新世界　（０００１７）　　４１﹒２０元　　　升１﹒４８％
　　中生製藥（０１１７７）　　　９﹒３８元　　　升１﹒４１％
　　友邦保險（０１２９９）　　７６﹒２５元　　　升１﹒３３％
　　太古Ａ　（０００１９）　　４２﹒０５元　　　升１﹒３３％
　　中海油　（００８８３）　　　９﹒０８元　　　升１﹒２３％
　　交通銀行（０３３２８）　　　４﹒３９元　　　升１﹒１５％
　　中國銀行（０３９８８）　　　２﹒６７元　　　升０﹒７５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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