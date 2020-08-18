《盤後部署》舊經濟股績後料均值回歸，港股二萬六見阻力

《經濟通通訊社１８日專訊》港股走勢近日未見明顯方向，主要繼續受中美消息牽引。昨日

美國宣布進一步打壓華為獲得晶片渠道，本日手機設備股領跌，而美國針對騰訊的封殺持續，騰

訊走勢未算出色，港股高開１２３點報２５４７０點，惟已是全日最高位。其後國務院總理李克

強在常務會議稱不搞大水漫灌，加上地產股及石油股回吐，拖累大市偏軟，港股最低曾跌９０點

見２５２５８點。最終港股全日收報２５３６７點，升２０點或升０﹒０８％，主板成交

１２６８﹒８３億元。國企指數報１０４２５點，升３９點或升０﹒３８％。恆生科技指數報

７１９６點，升１２０點或升１﹒７１％。

Ａ股上揚，上證綜合指數報３４５１點，升１２點或升０﹒３６％。深證成份指數報

１３７６８點，升２５點或升０﹒１９％，總成交１０８９９﹒４５億元人民幣。



＊量子基金創辦人稱未來幾年內美股將歷大熊市＊



有「商品大王」之稱的量子基金創辦人Ｊｉｍ Ｒｏｇｅｒｓ近日警告，近期美股升勢強勁

主要受聯儲局的「量化寬鬆」政策的巨大流動性支撐，但一切終會完結，他預計未來幾年內美股

將經歷最糟糕的熊市。另外，Ｊｉｍ Ｒｏｇｅｒｓ稱美國早已成為史上全球債務最高的國家，

僅在過去數月，又增加了數兆美元債務，年輕一代將面對極艱難局面。他又預期疫情結束前，黃

金和白銀依有很大的上漲空間。

美國資管Ｉｎｖｅｓｃｏ策略師Ｄａｖｉｄ Ｃｈａｏ近日表示，隨著全球第二大經濟體從

新冠疫情中復甦，中國股市將有更多的上行空間。他稱中國最近公佈的資料顯示７月份供應側製

造業活動正在恢復，加上昨人行投放中期借貸便利７０００億元人民幣，向市場發出了一個非常

積極的信號，反映中國央行密切關注經濟事件，並隨時準備幫助推動經濟向前發展。



＊微盟較同業落後現價可買入＊



藍籌陸續公布業績，部分非舊經濟藍籌股業績對板。舊經濟股如銀行及地產股公布業績後普

遍反彈，反映此類股份先前軟弱的走勢普遍已於業績前反映，加上其估值普遍跌至近年低位，部

分本地地產股的ＰＢ（市賬率）更處於「跌無可跌」的地步。疫情大勢趨向緩和，當經濟陸續恢

復，料舊經濟股份將均值回歸，再配合藍籌新貴阿里（０９９８８）、小米（０１８１０）及藥

明（０２２６９）此類具較好基本面及資金熱炒的藍籌，料短期能帶動港股向上。

技術方面，該股近日的收市位緩緩向上，以出現大圓底趨勢，惟２６０００點仍見阻力，

２４５００點見支持。

另外，微盟（０２０１３）昨日公布業績，剔除可換股債券公平值虧損、ＳａａＳ破壞事件

影響的經調整淨利潤則按年升７７％至５２３０萬元。ＳａａＳ產品的付費商戶較按年增

２６﹒４％，精準營銷業務服務的廣告主數量增長３３﹒５％，反映該公司核心營運指標表現尚

可。該股本日出現具成交量陽燭，以及走勢較同業落後，建議現價可買入。（ｋｓ）

