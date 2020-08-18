【大國博弈】白宮幕僚長：特朗普正考慮禁止更多中國應用程式

《經濟通通訊社１８日專訊》白宮幕僚長梅多斯周一（１７日）在空軍一號上表示，在決定
禁用抖音國際版ＴｉｋＴｏｋ後，總統特朗普已考慮禁止更多中國應用程式，因為華府特別關注
收集個人信息，並可能構成國家安全風險的中資公司，他又指白宮期望有意收購ＴｉｋＴｏｋ的
美國企業有能力消除華府對國家安全的疑慮。（ａｌ）
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