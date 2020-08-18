  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/08/2020 09:17

【大國博弈】特朗普：美企助就業職位由中國回流，將獲稅務減免

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國總統特朗普周一（１７日）訪問明尼蘇達州期間誓言，將
在十個月內創造１０００萬個就業機會，並指如果美國企業幫助就業職位由中國回流，將獲稅務
減免，華府亦將取消將業務外判予中國企業的聯邦合同。　
　　他預計美國經濟將從疫情衝擊中強勁反彈，但前提是他連任總統。減稅和其他措施亦正加強
經濟，華府亦計劃進一步減稅，放鬆監管，鼓勵更多國內投資，強調美國需要共同實現的一場經
濟奇跡，建立全球史上最偉大的經濟。（ａｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事17/08/2020
《神州經脈》人行加碼放水MLF利率不變　滬綜指挑戰逾兩年高位
中國故事17/08/2020
【電競火爆】TS戰隊奪王者榮耀世冠盃　電競產業進入黃金時代
財經熱話17/08/2020
【大熱倒灶】季檢出爐美團爆冷僅入國指　惟半日倒升１％預炒業績
興證快訊17/08/2020
本港樓市
FOCUS17/08/2020
【FOCUS】貿協檢視臨門推遲　侵侵仍待最佳時機
開市Good Morning17/08/2020
《開市Good Morning》溫傑：美團200元下分三注吸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金