【大國博弈】特朗普：美企助就業職位由中國回流，將獲稅務減免

《經濟通通訊社１８日專訊》美國總統特朗普周一（１７日）訪問明尼蘇達州期間誓言，將

在十個月內創造１０００萬個就業機會，並指如果美國企業幫助就業職位由中國回流，將獲稅務

減免，華府亦將取消將業務外判予中國企業的聯邦合同。

他預計美國經濟將從疫情衝擊中強勁反彈，但前提是他連任總統。減稅和其他措施亦正加強

經濟，華府亦計劃進一步減稅，放鬆監管，鼓勵更多國內投資，強調美國需要共同實現的一場經

濟奇跡，建立全球史上最偉大的經濟。（ａｌ）

