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18/08/2020 10:21

【大國博弈】騰訊就特朗普禁令首次聘請游說人士

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據聯邦備案文件顯示，美國總統特朗普簽署針對騰訊
（００７００）旗下微信的行政命令後，騰訊在華盛頓首次聘請前美國財政部法律顧問岡薩雷斯
開展游說工作。
　　特朗普上周五（１４日）簽署行政命令，延長字節跳動脫離抖音國際版ＴｉｋＴｏｋ美國業
務限期至９０日，並強調有可靠證據反映字節跳動或損害美國國家安全。（ａｌ）

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