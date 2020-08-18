【大國博弈】騰訊就特朗普禁令首次聘請游說人士

《經濟通通訊社１８日專訊》據聯邦備案文件顯示，美國總統特朗普簽署針對騰訊

（００７００）旗下微信的行政命令後，騰訊在華盛頓首次聘請前美國財政部法律顧問岡薩雷斯

開展游說工作。

特朗普上周五（１４日）簽署行政命令，延長字節跳動脫離抖音國際版ＴｉｋＴｏｋ美國業

務限期至９０日，並強調有可靠證據反映字節跳動或損害美國國家安全。（ａｌ）

