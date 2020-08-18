《台股攻略－馮偉明》華為概念股受衝擊，台股今失守１２９００點

《台股攻略》美國對華為的禁令衝擊相關概念股，台股今日（１８日）跌８３點，收

１２８７２﹒１４點，失守１２９００點關卡，成交金額略增至新台幣２４６３﹒７２億元。

受美國擴大對華為禁令影響，聯發科晶片出貨恐受衝擊，今日股價跌停，收新台幣６１７元

。其他華為概念股包括立積及矽力─ＫＹ同步跌停，聯詠及精測等跌超過７％，璟德、祥碩、穩

懋、玉晶光、日月光投控及京元電等股價下挫。台積電今日在平盤附近遊走，尾市不敵沽壓收新

台幣４３３元；鴻海急跌，失守新台幣８０元關卡；大立光沽壓較重，終場重挫４﹒７％，收新

台幣３７１５元。電子權值股走軟，資金轉炒風電股，世紀鋼及永冠─ＫＹ股價一度漲停；台船

、上緯投控、永崴投控及新光鋼等升勢亦相當凌厲。

今日大市因華為禁令借勢調整，不過回調幅度仍可接受，當市場消化消息後，台股有望再度

向上。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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