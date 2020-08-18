【再打華為】華為事件＋績差，舜宇曾瀉逾一成，惟大行看法偏正面

《經濟通通訊社記者梁凱菱１８日報道》繼騰訊（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）

近日先後成為美國最新打擊對象後，美國重新轉移視線至華為上。美國商務部宣布，對華為施加

進一步限制，切斷公司獲取商用晶片的渠道。華為概念股半日全軍覆沒，尤以剛公布遜預期業績

的舜宇光學（０２３８２）傷勢較重。



＊股價勁瀉惟資金撈底，華為概念股領跌科指＊



舜宇今早裂口低開近半成報１４０﹒９元，甫開後迅跌穿１４０元關，並反覆跌至１３０元

邊緣，低見１３１﹒１元，跌幅逾１１％，半日仍挫９﹒１８％，報１３４﹒６元，為跌幅最大

藍籌及第二大恆生科技指數成分股。成交約１７７４萬股，涉資２３﹒８２億元，為第三大活躍

股份。

據經濟通報價系統顯示，舜宇的大戶好友已退守，大戶買沽比率新報４９：５１，較過去五

天平均的５９：４１遜色，惟資金仍願意「撈底」，半日已錄２﹒０１億元，為７月１０日以來

最多，並較過去五天平均的多出約３倍。

至於首五隻跌幅最大科指股，全線與華為相關。同屬華為供應商的比亞迪電子（００２８５

）上日（１７日）急飆７％，今日早市則「嘔凸」，盤中曾滑一成低見２９﹒２元，半日仍回吐

９﹒５５％，報２９﹒３５元，科指中表現最差。瑞聲（０２０１８）主要客戶為蘋果公司，受

影響程度本應較低，惟半日仍挫４﹒１４％，報５４﹒４５元。丘鈦（０１４７８）昨績後抽升

１３％，今日亦軟３﹒８％，報１１﹒１４元。貿易戰風眼股中興（００７６３）走低２﹒３６

％，報２２﹒７５元。

而被視為受惠美國打壓華為的中芯（００９８１）仍未有起色，繼續在低位橫行，半日低收

１﹒２９％，報２６﹒８元。

值得留意的是，除舜宇外，只有瑞聲及丘鈦錄資金淨主動買入，惟兩股未如舜宇般，半日淨

買入金額多於五天平均；而丘鈦的大戶買沽比率最為理想，高達７６：２４，其餘五股表現均不

合格。



＊麥格理料影響中性，多行維持正面評級及目標價＊



美國商務部宣布，對華為實施進一步限制，擴大今年５月宣布的措施範圍，阻止華為在未經

特別許可情況下取得美國技術及晶片，新措施正式宣布後將立即生效。美國同時將華為在２１個

國家的３８間關聯企業，列入美國政府經濟黑名單，令遭納入黑名單的關聯企業增至１５２間，

或包括華為在北京、香港、巴黎、柏林和墨西哥的雲業務部門。

麥格理認為，事件對舜宇影響為中性至輕微負面，乃由於舜宇客戶主要覆蓋安卓（Ａｎｄｒ

ｏｉｄ）平台的智能手機生產商，如三星、小米（０１８１０）、Ｏｐｐｏ及Ｖｉｖｏ。不過，

自華為手機未能使用Ｇｏｏｇｌｅ手機服務以來，海外的高端手機市場份額正流向蘋果公司及三

星，料華為因晶片供應緊絀，在內地高端智能手機市場份額將會流失予蘋果，而舜宇並無蘋果的

訂單。

至於舜宇的業績方面，大行看法普遍維持正面。麥格理認為，舜宇今年上半年收入分別勝該

行及市場原先預期的６％及５％，主要由手機鏡頭模組增長推動；毛利率雖提升１﹒１個百分點

至１９﹒５％，低於該行預期０﹒５個百分點，惟符合市場預測。

大摩亦認為，舜宇中期淨利潤大致符合預期，基於集團旗下客戶漸趨多元化，維持對其「增

持」評級及目標價１７０元。不過，考慮到車載鏡頭指引或有潛在下調風險，大摩分別下調對舜

宇於２０２０－２０２２年純利預測２％、５％、５％，以反映手機攝像模組平均售價增長低於

預期。另外，中金及瑞信分別維持「跑贏大市」評級，目標價看１３８元及２０７元。



＊早段跌勢見喘定，初步目標１４０元前＊



舜宇於今早１０時半舉行分析員會議，提供最新今年營運指引。而其股價亦於１０時５３分

初步見底，隨後則在約１３３至１３５元前區間上落，可見跌勢有喘定跡象，目前仍需觀望各大

行對舜宇今年營運指引的看法。

技術走勢上，舜宇早段曾跌穿５０天線（約１３２﹒９９元），半日收市失而復得，而７月

底的小型平台底部約１２８元則尚未觸及，情況未算太差。參考是次跌浪，起步點為１４８﹒７

元，目前最新低位為１３１﹒１元；若跌勢確認喘定的話，黃金比率０﹒３８２倍、０﹒５倍的

反彈目標分別為１３７﹒８元、１３９﹒９元。

